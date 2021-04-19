【本報訊】24歲石樂蕎失蹤三天後，前日被發現伏屍飛鵝山峭壁。石女出事前的行蹤、是否單獨行山、墮崖是意外或輕生等謎團未解，引來網民猜測，部份人懷疑石女行山期間迷路，故沿路遺下個人物品作記認。警昨派出行山隊登上飛鵝山搜證，以確認是否仍有石女的物件遺留山上。石樂蕎親屬昨到殮房認屍，其胞姊於fb發帖文，感謝各界關心，「覺得這個痛在以後的日子都無法放下」，寄語「請珍惜身邊的人」。

昨中午約12時，警方行山隊一行八人，再到飛鵝山搜證，希望解開事件真相，主要搜索石女伏屍的鵝肚棧道附近位置，以確認是否仍有她的物件遺留山上，直升機亦在上空盤旋協助搜索。警方前日於現場發現石樂蕎背囊，上面染有疑似乾涸血漬的污迹，背囊內有銀包、手機及財物。

親友認屍神情哀傷

昨上午約10時，死者四名親友到西環殮房認屍，各人神情哀傷，沒回應記者提問。死者胞姊Sophie其後於fb發帖文，感謝各界關心，「我們很傷心，傷心到覺得這個痛在以後的日子都無法放下，但我們會好好活下去」。

死者家人又非常感謝在這件事上出過力的每一個人，雖然最終只尋獲胞妹遺體，「但至少我們找得到妹妹」，Sophie寄語「生命無常，請珍惜身邊的人」。

石樂蕎失蹤三天後，前日被發現伏屍飛鵝山頂與自殺崖間的峭壁，其出事前的行蹤及墮崖原因謎團未解，引來網民猜測。

有人懷疑她跳崖自殺，隨即引來其他網民反駁，認為出事的行山路線有一定難度，石不需身穿全套裝備走到山頂位置跳崖，亦有指她被尋獲的行山鞋擺放工整，推斷她行山時迷路，沿路遺下漁夫帽及行山鞋作記認；另外，石的手機最後訊號接收站為新蒲崗捷景工業大廈，由於訊號發射範圍廣，因此石女是否曾到訪該工廈成謎。而石樂蕎出事前是否單獨行山，亦引人關注。

上周四（15日）下午2時許，石樂蕎離開石硤尾南山邨住所後失蹤，根據閉路電視片段，她當時身穿全套行山裝備，家人其後翻查電腦資料發現，石女曾搜尋飛鵝山自殺崖行山路線。警方根據電訊公司提供資料，發現她手機最後接收訊號時間為上周六早上8時許，地點為新蒲崗，消防登飛鵝山通宵搜索18小時後，前日下午在山頂與鵝肚棧道間的峭壁尋到石女遺體。