政府擬修訂《防止殘酷對待動物條例》，增加虐待動物的刑罰，將放生、落毒等列入違例行為。政府亦建議大幅增加虐畜刑罰水平及剔除起訴時限，如嚴重的殘酷對待動物案件，將引用可公訴罪行，起訴期不設時限，且加重罰則，被定罪的人可被永久禁止飼養動物。

政府又建議規管更多行為，包括以清單形式禁止剪尾、剪耳、剪聲帶等不必要手術，及禁止在不合宜環境放生。惟有關條例修訂仍在草擬階段，「最快」要待下一屆立法會審議。

立法會研究動物權益相關事宜小組委員會周一（20日）開會，政府正草擬法例，期望提交下屆立法會審議。民建聯葛珮帆指修例於2019年已作公眾諮詢，惟兩年時間仍未完成草擬法例；實政圓桌田北辰亦指，兩年前跟進一宗遺棄動物案，但在現行法例下，因找不到狗主而無法追究。食衞局副秘書長吳麗敏僅指，完成公眾諮詢後已與律政司商討，但「需要更多時間」。

剪耳去爪列不必要手術

有關《防止殘酷對待動物條例》修訂，政府指為打擊殘酷對待動物並加强阻嚇力，建議對嚴重殘酷對待動物的案件引用可公訴罪行，有關起訴期不設時限，罰則亦加重，包括授權法院可在指定期間，或永久禁止被定罪人士養動物，包括與他人一同飼養。

政府亦建議立法，向任何對動物負有責任的人，要求他們妥善照顧動物的福利需要，包括飲食、居住環境、受到保護及免受痛楚、疾病和傷害等。

修訂亦將列明，在不合宜環境中將動物放生、對動物施放毒藥、向動物施行不必要手術，亦屬殘酷對待動物的行為。有關規管行為將以清單形式列出，「不必要手術」包括剪尾、剪耳、剪聲帶及去爪等，除非有合理解釋、證明對該動物有利及由獸醫施行該手術，否則將被視為殘酷對待動物。

翻查資料，政府去年上半年接獲150宗懷疑殘酷對待動物的舉報，但截至去年10月，政府僅對當中5宗個案的涉案人士提出檢控。去年全年引起廣泛注意的有關懷疑虐待動物事件至少有36宗，數字不包括在社交平台流傳的懷疑虐畜事件。

豪景花園動物兇案 毛守申請介入訴訟暫被拒

去年2月14日，深井豪景花園發生動物兇案，30隻動物被人從高處拋下，其中18隻不治斃命，但律政司決定不起訴涉案兩人。其中一隻倖存貓隻的新主人入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭裁定律政司的決定違反《基本法》及公眾合理期望，須予以撤銷。

動保團體毛守救援有限公司（「毛守」）申請介入案件，以提供更多有關虐畜資料，案件日前（16日）在高院開庭聆訊。法官李運騰考慮各方陳詞後，認為有關覆核案件的許可申請尚未審理，現階段團體未能提供有效協助，故暫時拒絕其介入申請。

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