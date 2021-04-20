疫情反覆下，教育局現時規定學生只可回校上課半天，惟《蘋果》獲悉，在疫情嚴峻的屯門區，仁愛堂田家炳中學要求部份成績較差學生全日回校上課，並要自備食物在校內午餐用膳，每日全日留校學生近50人。校方辯稱是在家長同意或要求下，才讓家中乏人照顧的學生回校，但有家長駁斥校方從沒諮詢其意見，只是發電郵給其子女，通知「鑑於上學期考試表現」要全日回校，擔心會出現「學校群組」。教育局表示，已提醒學校必須嚴格落實衞生防護中心及教育局指引。

記者 鄧力行

有仁愛堂田家炳中學家長向《蘋果》表示，發現兒子上周四（15日）起每個上課天全日留校上課，追問之下才知兒子早前收到學校電郵，明言「鑑於上學期考試表現及跟進家長日面見後的學習安排」，收到電郵的學生要在4月15至23日「必須在所有上課日的上午回校」上課，若仍須留校出席下午課堂要「自行安排午飯」，至於5月的安排將稍後通知。

該家長質疑，有關安排要學生「變相返足一日」，另外半天卻只是在學校上網課，對學習幫助不大，校方又不准學生離校買午餐而要自行處理，「我哋要返工，整唔到飯亦送唔到飯畀佢，食個包就捱全日，好擔心細路嘅身體」。他更擔心，兒子要在學校除下口罩進食，相當危險，「近日我哋屯門友愛已經有小型爆發，我哋真係好擔心佢哋會唔會中招，又變成學校群組」。

校方辯稱獲家長同意 家長指僅電郵通知學生

仁愛堂田家炳中學書面回覆稱，學校是在「得到家長同意或要求下才讓家中缺乏人照顧的學生回校」，而學校不會提供午膳，惟如有學生需要留校用膳，家長或學生須自行準備食物，學校會安排教職員看管，並確保進食地方內的座位分佈、間隔等安排符合衞生防護要求。校方表示，在全校未全面恢復面授課堂和校內活動期間，學校按教育局指引，保持校舍開放，讓有照顧需要的學生返回學校。

惟該名家長反駁，安排只是透過電郵單方面通知學生，他作為家長從沒就此收過任何通告或電話，亦從沒同意或要求讓其兒子全日留校，「如果佢問我，我一定答：no！」

教育局發言人回應稱，已提醒學校必須嚴格落實衞生防護中心及教育局指引，包括為避免同學們用膳時的感染風險，學校不可安排同一級別學生進行全日課堂或考試，即上、下午每節課堂的學生須為不同的班級。發言人續稱，在全校未全面恢復面授課堂和校內活動期間，學校須如常保持校舍開放， 讓家中缺乏人照顧的學生返回學校。

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