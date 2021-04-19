上周四是所謂「全民國家安全教育日」。雖然今年並非港府首次跟隨內地舉辦與「國安」主題相關的宣傳活動，但作為港區國安法在去年中實施後的首個國安教育日，港府自然要藉此機會大肆宣傳。因此，今年本港的慶祝、宣傳活動可算是自有國安教育日以來規模最大：各類型的媒體廣告鋪天蓋地不在話下；一眾紀律部隊開放設施、展示新習得的中式步操，甚至排出「国安」字樣以表忠誠；中小學則在校內舉行升旗禮等灌輸活動，教育局更是舉辦了「國安校際網上問答比賽」；就連當晚的無綫劇集《愛．回家》，也植入了講述「國安」的內容。如此全天候大包圍，從早到晚的資訊轟炸，加上將「國安」凌駕一切的政制大倒退，無時無刻都在提醒港人，現在已是「國安壓倒一切」的新時代了。

坦白說，立會市人大化造成的影響，港人未必會即時有感受。畢竟過去24年，泛民在立會縱有關鍵少數地位，對一般的民生政策依然沒有否決的權力，政府要過的政策、撥款，大多數時候皆能通過，立會人大化只是令過程更為順遂，並無改變行政凌駕議會的本質。倒是「國安教育日」那幾幅學生在地鐵場景持玩具槍玩耍的照片，給予了香港網民，尤其是不少年輕家長一記「震撼教育」，讓他們意識到電影《十年》內的紅小兵，在港府全力推動洗腦教育的當下，可能比預期中來得更快更急。網民和家長們對那幾幅照片背後象徵的恐懼、所勾起對8.31太子站事件的討論，其實「國安教育日」當天已在網上發酵，與傳媒翌日頭版無甚關係，更談不上是抹黑。有年幼子女的家長是當下移民潮中跑得最快的其中一群，便是這種認知的明證。

BBC吃女王飯砸女王鍋？

同樣是4月15日，英國正值國喪期，當不少國民仍在緬懷剛逝世的菲臘親王之時，由英國政府資助的公營廣播機構BBC竟然「大逆不道」地刊登了一篇題為〈英國希望廢除君主制的人：「這是殖民主義的遺物」〉的報道。裏面提到民調顯示有四分一英國人希望終結君主制，更訪問了多位共和派人士，讓他們解釋支持共和的理由（如君主制不合時宜、浪費金錢等）。堂堂王夫新喪，BBC卻藉此機會做探討君主制存廢的報道，若是由黨國官員說來，這簡直是「罔顧國家安全」、「吃女王飯砸女王鍋」、「收政府錢卻公然煽動顛覆」，BBC固然要被大力「整頓」。更甚者可能建議女王仿效中國設「國安教育日」，強制電視台一日三餐播《天佑吾王》，甚至是「完善」選舉制度，將所有共和派摒諸門外，總之就一定要與那四分一顛覆勢力鬥爭到底，絕不姑息。

當然，以上所說的情況沒有發生，即使是國喪期間，BBC這篇報道在英國只是一篇再尋常不過的報道，激不起多少浪花。皆因英國雖是君主立憲國，政治實權卻早已主權在民，國家安全即人民安全而非君主安全，國民討論更動國家政治體制尋常不過，又何須大驚小怪？相比之下，「人民共和國」名義上雖為共和，所談論的「國家安全」卻盡是政權安全而非人民安全，人民連討論國事而不怕受罰的安全也沒有；越是強調這樣的「國家安全」，越是使人懼怕。不少港人選擇離鄉背井，正是為了逃避這種維護政權的「國家安全」；而選擇的目的地，則是國家安全即人民安全的民主國度。中共總怪港人24年來民心未回歸，然而一者是北風，一者是太陽，讀過《伊索寓言》的人當知道該如何抉擇。

林海

傳媒工作者