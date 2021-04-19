本港疫苗接種進入至第53日，至周一累計已有約741,300人接種首劑疫苗，但仍未達到本港一成人口。完成兩劑的人數約382,200人。而周日有10人在接種疫苗之後感到不適，當中3人接種中國科興滅活疫苗，另外7人接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，當中2人仍留院觀察，以及1人未遵從醫生勸告下自行出院。留院二人皆為接種BioNTech，其中一名20歲男子接種後腦癇發作，在威爾斯親王醫院留醫，另一名31歲男子則於接種後失去知覺，在北區醫院留醫。

政府周一公佈，共有約32,400人接種疫苗，當中約21,400人是接種首劑疫苗，約11,000人則是接種第二劑。而接種第一劑的市民中，有約5,000人是接種科興，餘下約16,400人則是接種BioNTech。另外周一接種第二劑的市民，有約10,300人接種科興，餘下僅約700人接種BioNTech。目前累計有約741,300人接種第一劑疫苗，當中約380,500人接種科興、約360,800人則接種BioNTech；至於接種第二劑人數累計約382,200人，當中接種科興為約233,300人，BioNTech為約148,800人。另外仍有約10,500人，即約4%人甩底未接種第二劑的科興疫苗。

周一有約21,600人預約接種疫苗，當中約4,200人預約科興，而BioNTech則有約17,400人預約，較周六及周日稍微回升。

67歲男子打完一針科興惡心氣促兼嘔吐 診症後仍擅自出院

而周日有10人接種疫苗後不適需要送院，其中3人接種科興、7人接種BioNTech。當中2人需要留院，分別為31歲男子，在粉嶺龍琛路體育館接種第一劑BioNTech後，一度失去知覺，4月18日上午11時59分被送往北區醫院，情況穩定；另一人為20歲男子，在香港中文大學醫院同樣接種第一劑BioNTech後，出現腦癇發作，4月18日下午5時27分送往威爾斯親王醫院，情況穩定。至於一名67歲男子，在天水圍天暉路體育館接種第一劑科興疫苗後，出現中央胸部不適、惡心、氣促及有嘔吐情況，於4月18日上午10時50分被送往天水圍醫院，情況穩定。男子經診症後未有遵從醫生勸告就自行出院。

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