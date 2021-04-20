今日（20日）的3宗輸入個案，當中包括第11697號個案，一名2歲男童，其家人之前已經確診，並被送入檢疫中心，患者於4月4日乘坐UK6395航班，從印度首都新德里抵港，該航班已累積53宗個案。

翻查資料，有關4月4日抵港的UK6395航班，於4月5日已率先有4名患者確診，其後陸續有航班的乘客出現不適並確診。衞生防護中心於4月5日已宣佈以第599H章，禁止該航班在港着陸14日，即原定於今日解除，不過因應政府今日開始的熔斷機制，包括包括印度、巴基斯坦及菲律賓的來港航班將禁飛14日。

至4月17日，衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上指出，該航班再出現5宗第12日檢測樣本陽性的個案，並表示當有仍有20多宗相關個案。至4月18日，當日新增的30宗確診個案，有29宗屬輸入個案，其中22宗由印度抵港，全部都是乘坐4月4日UK6395航班。直至今日的第11697號個案，該班印度航班已累積53宗個案。

UK6395的飛機型號為「空中巴士 A321neo」，有188個座位。根據衞生署提供的確診個案座位編號，商務倉及經濟倉均有人確診。

2歲染疫女童 乘UK6397印度來港

另外兩宗分別為第11698號個案，37歲女子來自菲律賓，5月6日乘坐5J272航班抵港，第12日的檢測樣本，並同樣帶有N501Y的變異病毒株。

第11699號個案的2歲女童，於4月18日乘坐UK6397航班由印度孟買抵港，家人亦已經確診。而本港累計有230宗帶有N501Y的變種病毒株個案，當中99宗屬英國變種株，以及34宗南非變種株。

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