去年示威者在各區紀念6.12反送中示威一周年，引發衝突。當晚旺角有人於馬路聚集，曾阻擋的士，其間15歲少年被便衣警拘捕。少年原本與兩男一同被控非法集結罪，及後獲接納承認較輕的公眾妨擾罪，今在西九龍法院被判160小時社會服務令。裁判官陳慧敏判刑時指被告行為可激發他人模仿，産生漣漪效應，惟被告坦白認罪及初犯，故接納報告建議判處服務令。

15歲被告承認《簡易程序治罪條例》下的公眾妨擾罪，詳情為去年6月12日在旺角砵蘭街及山東街交界外令交通受阻，最高判監3個月。裁判官上月底索閱社會服務令、勞教中心等報告，被告還押候判。

「覺得要參與那些時刻」

辯方早前呈上被告父母及多名教師的求情信，指被告品性純良，尊師友愛，今次是一時衝動「覺得要參與那些時刻」，才鑄成錯誤，已有所反思，承諾不會再犯。辯方今天續求情指，學校承諾為被告保留學位，而被告出於一時魯莽及好奇，才在現場駐足觀看參與其中，犯案行為與本性不符，即使判入更生中心及勞教中心均為合適懲處，仍希望判處社會服務令。

陳官判刑時指，被告案發時站於馬路中央，明顯阻塞交通，為市民帶來不便，行為亦會激發他人仿效，造成嚴重後果。惟考慮被告坦白承認控罪及初犯，故判處被告160小時社會服務令。

案情指當晚旺角區有約80人聚集，10時許一部的士駛至山東街交界，有20至30人站在行車路上，其間包括被告在內的數人曾站在的士前，有人指示司機不要前行。後來有人大叫：「走呀，有狗嚟緊！」示威者四散，被告被便衣警制服，警誡下稱「放學後相約同學喺附近」。

【案件編號：WKCC4251/20】

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