【本報訊】衞生防護中心前晚深夜公佈，本港首宗流入社區的變種病毒男患者（第11643號）本月11日到訪尖沙嘴海港城商場，該商場須強檢，所有於當日到訪該處的員工及訪客，最遲今日要檢測。當局昨早在海港三號碼頭停車場設流動採樣站，數百人排隊輪候，人龍圍繞海港城海旁行人路。

本報記者昨早到海港城視察，發現當局原設置兩輛流動檢測車，至10時許已數百人輪候檢測，當局中午再增派多一輛檢測車，惟人龍至下午1時許仍未見縮短。

客人憂心：患者或掂過貨品

在海港城附近工作的邵小姐本月11日曾在商場逗留約20分鐘，「坐低飲過嘢、除過口罩」。她稱昨早看到新聞始知悉事件，對帶有變種病毒的確診者曾到訪商場感擔心，又指事發至今已逾八天，商場範圍很大，「都唔知佢（確診者）去過邊間舖頭，佢可能掂過啲貨品」。

在港威大廈寫字樓工作的周小姐當日曾返辦公室逗留不足20分鐘，「睇咗幾篇新聞都唔知佢（確診者）具體去咗海港城邊度，星期六、日一定多人食嘢買嘢，都驚」，雖然工作地點無納強檢，但因感到擔憂，故前來檢測。

海港城昨發通告，指該名確診者本月11日曾到訪港威商場city’super的Le Dessert專櫃。記者昨到場視察，發現Le Dessert未有營業，惟旁邊另一個甜品專櫃仍照常營業。Le Dessert櫃枱設有告示，指一名曾到訪該分店的顧客確診，已即時徹底清潔及消毒，專櫃會暫時停止營業直至另行通知。