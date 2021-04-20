網名「金正恩」的地盤工前年9月在facebook發文，內含「黑警」、「全民包圍新屋嶺」及「救出義士」等字句，經審訊後被裁定煽惑他人參與非法集結罪成，原判社會服務令160小時，遭律政司覆核刑期。上訴庭早前改判地盤工入獄13個月，今頒下判詞解釋，指被告誣衊警方以極端和殘忍的手法性侵女示威者，甚至活生生打死男示威者，引起憎恨及仇視警方情緒，挑戰警方執法，罪責極嚴重，必須判即時監禁的阻嚇性刑罰。

被告潘榕偉（39歲）去年底被裁定罪成，控罪指他於2019年9月19至21日期間，非法煽惑其他身份不詳人士，在新屋嶺扣留中心外參與非法集結。裁判官黃雅茵判處社會服務令。

高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及法官潘敏琦上月改判被告入獄13個月，法官潘兆初今頒判詞解釋改判理由。判詞強調，涉及暴力的非法集結罪是嚴重的罪行，判刑必須充分考慮阻嚇和懲罰；同樣地，煽惑他人干犯涉及暴力的非法集結罪也是嚴重罪行，判刑必須具備阻嚇和懲罰。

本案案發時，香港正經歷連串、持續並嚴重的暴力衝擊和違法行為，包括大規模、長時間及影響廣泛地區的暴動或涉及暴力的非法集結，被告在此社會氣氛和環境下煽惑他人干犯非法集結，明顯加劇破壞社會安寧和治安的風險。

內容全屬杜撰 虛構「黑警舊同學」供述

此外，被告煽惑他人非法集結的目標是新屋嶺，被告以警方設施為目標，不僅有意阻礙警方在該處的工作，更是正面挑戰警方執法，特別是警方因應當時香港所面對的治安重大威脅的執法。更甚的是，被告以「黑警」稱呼新屋嶺的警員，「誣衊他們以極端和殘忍的手法性侵女示威者，甚至活生生打死某些男示威者」；有關用詞和指控，極容易引起讀者極度不滿甚至憎恨警方的情緒，打擊警方的公信力，影響執法。

再者，涉案facebook群組有超過一萬名會員，被告在群組中發文，即使沒有表明集結時間，用意明顯是盡快煽惑他人包圍新屋嶺；加上涉案帖文內容全屬杜撰，被告為增加可行性，甚至虛構是一名「黑警舊同學」酒後向他供述，並堅稱屬實，可謂明知故犯，一錯再錯。

判詞最終指出，原審裁判官忽略了煽惑罪的要旨，沒充分掌握和適當地評估被告的罪責；強調被告罪者極嚴重，判處社會服務令明顯過輕，最後以15個月為量刑起點，考慮被告已還押兩星期及完成40小時社會服務令，酌情扣減2個月，改判13個月監禁。

【案件編號：CAAR16/20】

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