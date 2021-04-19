李柱銘被控8.18未經批准集結罪，判刑11個月緩刑兩年。他今年82歲，記得最近一次見面，他說：「坐牢可能是最後一步為爭取民主的貢獻。」亦可能這個原因，政權選擇了緩刑執行，他們認為如果Martin Lee成為了Martyr Lee，對中共不利。根據近年曝光的查理斯私人日記，記錄了他在九七主權移交的感受，當中流露出他對本港法治前景的憂慮，他寫道：「在各人合照、握手、各走各路之時，主權移交典禮圓滿終結。就這樣，我們任由香港聽天由命，並祈求民主黨領袖李柱銘不會被捕。」主權移交24年，查理斯的憂慮，終於發生。

三年前，李柱銘、楊森、何俊仁、李卓人等人被新一代素人從政者指摘為30年一事無成的「民主回歸派」，結果，連最溫和的民主派，今日已經被視為國家的敵人，投進監獄。在九七年司徒華告誡民主黨人，要有在野20年的準備，即是民主黨只能是反對派，結果24年後，民主黨連反對黨也做不成，多名議員陷獄，甚至流亡。究竟變的是誰？

所謂「民主回歸」，實實在在是中共的承諾，總書記趙紫陽在1984年5月22日去信香港大學學生會：「保障人民的民主權利，是我國政治生活的根本原則。將來香港特別行政區實行民主化的政治制度，即你們所說的『民主治港』，是理所當然的。」那時，九七後「實行民主治港」，是理所當然的，然後，中共開始不斷地搬龍門不斷走數。八九六四後頒佈的《基本法》，先用一會兩局模式分開功能直選點票，阻止議員修改法案，再廢掉了私人修例草案，這是第一次搬龍門。跟手再改選舉制度，將直選改行比例代表制，壓縮泛民的優勢。

中共仍在自我催眠

問題是，民意中抗拒中共的一直穩佔六成，中共以舉國體制力撐的政治代理人，在這24年來毫無寸進，甚至俾對手慢慢攻佔功能組別及選委會。這當中不在於泛民特別厲害，或者是建制特別廢，他們比九七前都沒有甚麼改變，變的，其實是香港人！

本土意識抬頭，是社會激進化的原因，他們認為民主已經拒不了共，2014年佔中，是這種集體焦慮的爆發，這亦解釋了為何民主回歸派也受到新生代的政治攻擊，這種香港人的身份焦慮，不是和理非民主派可以理解，恐懼政治「赤化」、大陸人入侵、新移民爭奪資源、廣東話地位不保、香港歷史被竄改、公共財政耗費在跨境大白象工程，這些都是和理非泛民政治議程之外的東西。本土意識具備強烈的情感動員，也是2019反修例的爆發原因。

這十年來中共根本沒有政策應對，一味拖延，到今天選擇強力壓制，將一切被視為「反動」的東西摧毀：香港電台、《蘋果日報》、民主派政黨。問題是將和理非審判投獄，封報紙禁網後，瓦解整個和理非陣營後，香港形勢會好轉嗎？還是變成下一波更激烈的大爆發？沒有了泛民陣營作一國兩制的緩衝，問題解決不了，而且只會更加惡化。到今天，中共仍未進入香港問題的核心，仍然自我催眠，認為是一場勾結外國勢力的顏色革命！

劉細良

時事評論員