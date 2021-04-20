選舉事務處今日更新申報選舉開支的指引，候選人若因涉嫌違反「港版國安法」的罪行而正接受調查或被刑事起訴，總選舉事務主任不得向有關候選人或名單支付任何款項，直至有裁決為止，如果最終法庭裁定相關候選人罪成，該候選人失去收取全部政府付款的資格。新安排料令所有參加去年初選的民主派，不會獲發選舉開支。

選舉事務處今日上載2020年立法會選舉的《申報選舉開支的相關政府付款的申索指引》最新版本，內文第11段指出，為免生疑問，向政府提出申索選舉開支的候選人，如因涉嫌違「港版國安法」的罪行，而正接受調查或被刑事起訴，總選舉事務主任不得向有關候選人或其名單支付任何款項，直至調查或法律程序被最終裁定、放棄或終止為止。若候選人其後被法庭裁定罪成，將失去符合收取全部政府付款的資格。

如果按照上述規定，現時被控以串謀顛覆國家政權罪、並參與逾40位民主派人士，將不可以申領選舉開支，部份即使獲保釋、未被正式提控也不可以申領選舉開支。

政府去年7月宣佈取消今年立法會選舉，政制及內地事務局長曾國衞曾表示，提名表格獲接納的人會獲政府支付選舉開支，但被裁定提名無效者則不獲付款。當時外界以為，民主派參選人或有機會取得初選開支，但未料所有參加初選民主派因涉嫌違反《國安法》被捕，大部份人更被正式提控。

本報正就新指引向選舉事務處查詢，正待回覆。

陳家洛：明顯針對參與初選民主派

選舉觀察計劃成員陳家洛、浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛指，政府在去年7月宣佈押後立法會選舉時，承諾除非候選人被選舉主任DQ，否則政府會支付全數選舉開支，惟現時卻突然修改指引，拒向尚未被定罪、當時尚未被DQ的候選人支付選舉開支，與「未審先囚」如出一轍，這明顯是針對參與去年初選的民主派，「一個人佢接受緊調查又好，因為《國安法》嘅問題又好，同佢本身嘅參選權利、資格，應該要分開處理」。

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