本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港疫情反覆，至昨日（19日）新增12宗COVID-19確診，當中僅1宗為本地感染，與早前的個案相關，而另外11宗則為輸入個案。另外政府昨日因應有初步確診個案而再次突擊封區，在荃灣麗城花園及芙蓉大廈進行封區檢測。

另外屯門友愛邨愛暉樓第2座再有住客染疫，為84歲男子，與本港首宗打2針科興疫苗後染疫的63歲男子（第11645號個案）一同居於8樓，屬相鄰單位。政府為安全起見，決定撤離愛暉樓2座8樓全層住客，是該廈第4度撤離。至於政府4月17日曾公佈一名幼稚園老師疑初步確診，但經檢測後證實為陰性。

3幼兒園爆上呼吸道感染須強檢

政府昨晚公佈的強制檢測大廈及處所，當中包括荃灣青山公路荃灣段新青大廈、大圍美田邨美庭樓、新一代英文幼稚園暨幼兒園（屯門分校）、心怡天地國際幼兒園暨幼稚園（元朗）及北角福蔭道東華三院方樹泉幼兒園。根據公告，任何人於4月6日至月19日期間，曾身處上述大廈或處所超過兩小時，須於4月21日或之前接受檢測。受檢人士若在4月17日至19日期間曾檢測，可獲視為已遵從公告規定。

4月19日強制檢測

●荃灣青山公路新青大廈

●大圍美田邨美庭樓

●屯門新屯門中心L3樓新一代英文幼稚園暨幼兒園（屯門分校）

●元朗年發大廈1樓心怡天地國際幼兒園暨幼稚園（元朗）

●北角民政事務總署銅鑼灣社區中心地下東華三院方樹泉幼兒園

中港貨車司機4.23起 打2針可免每日檢測

政府上周五表示，接獲廣東省港澳事務辦公室通知，由4月23日0時起，已完成接種兩劑疫苗滿14日的跨境貨車司機如透過「粵省事」程式內的「粵康碼」系統，收到廣東省發出的信息，在入境深圳及珠海時只須持72小時核酸檢測陰性證明，並毋須進行每日入境核酸採樣。至於未完成接種兩劑疫苗滿14日、或「粵康碼」系統未顯示相關信息的跨境貨車司機，在入境深圳及珠海時除了須持72小時核酸檢測陰性證明，仍須在每日首次入境時接受核酸採樣。運輸署指，現時大概有11,000名中港車司機，而當中活躍司機大概有7,000多名。截至4月15日，約有6,700名司機已接種第一劑疫苗，而已接種第二劑疫苗的司機約有5,700名。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府已在中環雲咸街中央廣場，為須接受強制檢測人士的中央廣場員工及訪客增設流動採樣站。政府周二（20日）會在大圍美田社區會堂，為須接受強制檢測的當區居民及工作人員增設流動採樣站。

供所有市民

●中環愛丁堡廣場（至4月25日）

●黃大仙廣場（至4月25日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月25日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月25日）

●尖東加連威老道100號（至4月25日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月25日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月25日）

●元朗安興遊樂場（至4月25日）

●天水圍天瑞體育館（至4月25日）

●屯門建生社區會堂（至4月25日）

●屯門友愛邨愛暉樓第2座側門對出空地（至4月20日）

●大埔社區中心籃球場（至4月30日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月30日）

●長洲體育館（至4月20日）

供重開場所之強檢職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月23日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月25日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月25日）

●沙田大會堂廣場（至4月24日）

供該區須強檢人士或職員

●中環中央廣場向雲咸街避車處（至4月20日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月23日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月25日）

●尖沙嘴海港城3號碼頭停車場（至4月20日）

●尖沙嘴麼地道15至17號（至4月19日）

●沙田大會堂廣場（至4月24日）

●大圍美田社區會堂（4月20日至21日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日），會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月19日17:20）

11,695宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

209宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多4人出院（第11492、11512、11607、11614號個案），共11,274人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

170名確診者仍留醫；4人危殆（第6607、6794、8078、9907號個案）、3人嚴重（第6386、10358、11654號個案），其餘163人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●小巴路綫76（車牌LL3420）／3月31日至4月4日、4月7日至11日、4月14日／第11624號個案

●的士VD5224／4月14日／第11654號個案

●的士LA8242／4月15日／第11654號個案

兩岸疫情 （截至4月19日16:00）

兩岸疫情最新數字：內地周日（18日）新增11宗確診個案，全部為境外輸入個案，分別是海南4宗、廣東2宗、雲南2宗，天津、上海及陝西各1宗。累計大陸確診90,510宗，4,636人死亡。台灣則累計確診1,076宗，死亡個案11宗。

外國疫情（截至4月19日09:50）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.41億、死亡人數突破301萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,166萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過56.7萬。印度確診人數超過1,478萬，死亡人數超過17.7萬。巴西確診人數超過1,394萬，死亡人數突破37.3萬。法國確診突破500萬。俄羅斯、英國、土耳其確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、波蘭、哥倫比亞、墨西哥、伊朗。烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞等9國確診宗數均超越100萬大關。

●法國為防範變種病毒株傳入，周日宣佈對阿根廷、智利、巴西、南非實施入境限制，入境者須在警員監察下隔離10天，並只限法國國民及其家人、歐盟公民及其他在法有永久的人入境。

●加拿大安大略省受第三波疫情衝擊，當局決定周二起會放寬接種阿斯利康疫苗（AstraZeneca）的年齡限制，可接種年齡由55歲以上放寬至40以上。

全球多人接種阿斯利康疫苗後出現血栓，加拿大一個科學委員會上月出於安全理由，建議暫停為55以下人士注射。

●南太平洋島國斐濟（Fiji）12 個月來首次出現社區傳播個案後，下令兩大城市周一封鎖。一名53歲女子接觸過楠迪（Nadi）隔離設施一名士兵後中招。當局隨即宣佈楠迪和勞托卡（Lautoka）「封城」。

●美國疾病控制及預防中心周日表示，美國50.4%或1.3億成人接種至少一劑COVID-19疫苗。不過，首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）警告，國家處境仍然危險。另外，「一劑過」強生疫苗上周因為有接種者女子出現血栓而被叫停接種，福西表示，專家小組將在本周五完成評估，預料會有條件恢復接種，可能附加限制和警告。

●德國截至周日累計79,914人染疫死亡，官方在柏林音樂廳舉行儀式，悼念疫症死者，全國降半旗致哀。總統施泰因邁爾、總理默克爾、聯邦議院和參議院議長、聯邦憲法法院院長和死者家屬代表出席儀式。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 31,668,343 (567,210)

印度 14,788,109 (177,150)

巴⻄ 13,943,071 (373,442)

法國 5,350,520 (100,892)

俄羅斯 4,649,044 (103,834)

英國 4,403,060 (127,518)

⼟⽿其 4,268,447 (35,926)

意⼤利 3,870,131 (116,927)

⻄班牙 3,407,283 (76,981)

德國 3,155,522 (79,979)

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