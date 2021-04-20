港府今日（20日）午夜起按熔斷機制，禁止印度、巴基斯坦及菲律賓航班來港14天。香港僱傭公會主席陳東風今早接受港台訪問時，直言措施對外傭輸港有很大影響，估計有約1,500至1,800名外傭因此滯留菲律賓無法來港，影響千多個家庭，亦擔心會有家庭因而打消聘請從菲抵港的外傭，而改為直接聘請已身在香港的外傭，加劇本地家庭聘請在港菲傭的競爭。

陳東風說，部份僱主原本有意聘請從菲律賓來港的傭工，但事件會令他們擔心將來再有相關措施，令菲傭來港遭阻撓，可能會改為直接聘請已在港菲傭。他坦言，菲律賓疫情失控，雖然今次熔斷機制只禁止航班來港14日，但看不到菲律賓在兩、三個月內疫情會有明顯改善，相信禁飛將會持續，「開門（復飛）三兩日又再熔斷，三兩星期之後開三兩日，之後又再熔斷，（菲疫情）唔係兩星期可以搞掂」。

料有外傭薪酬將高於$5,500

他亦指，今次事件亦動搖僱主信心，擔心菲傭來港會帶病毒，或是等不及外傭由菲抵港，故重新安排在港聘請。他稱市面上約有2,000名傭工，而欲聘請在港外傭的僱主已不止2,000名，若加入現時原本想在菲律賓聘請傭工的家庭，會令競爭更激烈。

陳東風引述過往80%外傭是僱主在本地尋覓，剩下的20%是從當地聘請，但現時此部份家庭都可能信心受動搖而改到本地市場尋覓，而原本有30%外傭的薪酬是高於標準人工，約有5,000至5,500元不等，相信在此僵局下，有外傭的薪酬或會超越5,500元。他直言，雖然暫時未見外傭人工大幅飆升，但業界討論後認為是遲早會發生，早前已有僱主向他表示，最重要是聘請到外傭，多付3,000、4,000元不是問題。

公會曾建議港府送疫苗到菲予來港工人

陳續稱，昨晚收到勞工處的電郵，通知業界做好準備，但反問業界可以準備甚麼，批評政府從頭到尾沒有提供任何幫助及補救措施，曾表明在港傭工供應不足，但政府一直無反應，公會亦曾建議捐贈疫苗到菲律賓予準備來港的傭工接種，因其來港的手續約花兩個月，有充足時間打齊兩針及產生保護力，但勞工處未有回應。

傭工僱主協會：外傭打針後現副作用難定責任問題

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒在同一節目表示，支持熔斷機制，有僱主擔心機制14日後會再延長，更多僱主擔心當地外傭來港後將病毒帶到家庭，或在港為外傭安排完成酒店隔離後，卻在短期離職，故沒有信心在當地聘外傭，寧願在香港請人，建議政府可以安排本地失業人士加入家庭助理行列。

她指外傭人工視乎個人能力、來港多少年，及有否良好僱傭記錄，一些擁有駕駛技能的外傭，人工可超過15,000元。

她亦說，運送疫苗去菲律賓的方案未必可行，因無法確保疫苗是用於來港外傭身上，萬一外傭接種疫苗後出現副作用，難以釐定責任問題。

毛漢：一早應該要停飛

香港印度協會前主席毛漢在該節目問到印度航班被禁飛，他直言「一早應該要停」，因印度疫情越來越失控，醫院已爆滿，聽到很多個案未及送院就離世，而現時剩下未回港，並持有香港身份證的約2,000名印度人，多為退休人士，一直在當地長居，是因當地疫情失控，醫療崩潰，被在港子女提議回港避疫，而從商的居港印度人早在6至9個月前已回港。

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