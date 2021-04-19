【本報訊】一名男子隱瞞接種紀錄，擅自「溝針」，在月內先後接種兩劑復必泰和一劑科興疫苗。有份為事主打針的私家醫生未有按指引先檢查涉事男子的接種紀錄，該私醫所屬的盈健醫療集團昨就事件致歉，但稱接種前醫生已向事主查詢接種紀錄及填寫同意書，當時該男子訛稱自己首次接種。有專家指「溝針」屬不必要，若堅持可考慮參與港大混合疫苗研究。

盈健醫療集團表示，3月28日一名男子到東涌盈健醫務中心要求接種第一針科興疫苗，接種前醫生有向他查詢有關疫苗接種紀錄及填寫同意書。當醫生注射後並輸入「醫健通」系統時，發現該男子已接種一劑復必泰，查問後事主才承認較早前已接受注射。集團對事件深表關注，已即時檢討登記程序及疫苗注射流程安排。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨表示，接種兩劑復必泰疫苗保護率達95%，「溝針」屬不必要，認為若想「溝針」，可考慮參與港大的混合疫苗研究。

孔繁毅指世界第一人

港大內科學系臨床教授孔繁毅則指，研究下的「溝針」與自行「溝針」不同，研究只會打兩針，並按既定程序及時間進行，據他所知世界上沒有類似個案，理論上對接種者不會有不良影響。

衞生署未有正面回應若接種者隱瞞或訛稱打針紀錄是否須負刑責，僅稱強烈呼籲市民應向醫護人員提供準確的接種紀錄，並聽從醫護人員就疫苗接種作出的建議。