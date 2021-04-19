【宣誓條例草案】

【本報訊】立法會正審議規定公職人員宣誓要求的條例草案，立法會議員謝偉俊（圖）昨稱，他關注草案會否令律政司權力過大，「以前即使唔係三權分立，都唔會話受制於某一官員嘅決定」，惟因大局為重，不傾向投反對票或提出修訂。

稱要「大局為重」

謝偉俊日前在審議規定公職人員宣誓要求的條例草案時，批評新機制失去對議員保障，更指修訂將使律政司權力過大、不受制衡，謝偉俊昨早接受港台節目訪問時再被追問有關問題，謝直指若律政司提出司法挑戰便立即凍結該議員身份，對個別立法會議員會是威脅及壓力，儘管明白中央對議員宣誓相關問題是「比較緊」，但「律政司咁大權係比較大關注」。

他強調，立法會議員雖本身有特權，但須在遵守《基本法》前設下，不能動搖作為議員的根基，故明白修訂的考量和難處，但直言「以前即使唔係三權分立，都唔會話受制於某一官員嘅決定」，因此提出意見和表達疑慮。

然而，被問到會否投反對票時，他指能夠理解及「都可以接受」相關修訂，因此不傾向反對；至於是否有修訂空間，他亦指機會不高，因為要「大局為重」。

對於有意見指他近期在議會發言踴躍，是否刻意扮反對聲音，他解釋是民主派總辭後少了拉布等行為，毋須讓步令議案能順利通過，議會「正常化」下，他能夠表達更多意見。