警務處處長鄧炳強連日不點名批評《蘋果日報》上周頭版刊登有關學童在警察學院玩槍的照片，指稱報道分化和煽動仇恨。鄧炳強在今晚（20日）播出的無綫時事節目《清心直說》上，再次批評《蘋果》當日刊登相片「動機就很可疑（The motive is very suspicious）」，又指若涉及煽動仇恨，就有可能危害國家安全，處理亦不限於「國安法」，同時開腔表明支持就「假新聞」立法。

《蘋果日報》周日已就有關相片回應警方，強調是基於事實報道，《蘋果》編輯自主，並根據《基本法》享有新聞自由。

指小朋友活動上拿槍到處走「屬平常」

資深傳媒人褚簡寧（Michael Chugani）今晚在最後一集主持的無綫時事節目《清心直說》上，再度訪問警務處處長鄧炳強。提到有傳媒刊登學童在警察學院玩槍的照片，指學童玩槍也引起一些家長關注，反問鄧炳強讓小朋友玩槍是否恰當。

鄧炳強解釋，警方當日是教授學生何謂國家安全，以及警隊如何維護國家安全，故當日向學生展示仿製槍械，又指小朋友拿着槍到處走也屬平常。

他認為事件問題在於照片被聯繫到「反修例運動」期間的暴力事件，學童所屬學校被「起底」，對學校造成騷擾。他認為此會傷害小童弱小心靈，「我覺得這是邪惡的部份（this is the evil part.）。」

質疑將玩槍圖聯繫到反修例「暴力」：想分裂社會？

被問到以學童玩槍圖與警方在前年8.31當日對待示威者的情況比較有何問題時，鄧炳強稱若將學童玩槍的照片聯繫到「反修例運動」的暴力，「動機就很可疑（The motive is very suspicious）」。他更反問：「是不是試圖煽動仇恨？想分裂社會？嘗試在社會階層之間製造矛盾？我認為這是邪惡的部份。」

不回應是否取締《蘋果》：作為警員有罪案就會處理

主持人就質疑在新聞自由下，無論動機如何，傳媒只要沒有犯法即可；鄧炳強卻稱，有時也要看是否符合倫理和道德，以及背後的動機；又指若涉及煽動仇恨，就有可能危害國家安全。

他又補充，不會只局限於《國安法》，涉煽動內容亦有其他法例處理，同時開腔表明支持就「假新聞」立法。

褚簡寧在節目中不點名提到，近日很多傳言指《蘋果日報》仍可在香港存在的機會很小，詢問鄧炳強未來會否取締《蘋果日報》，鄧無正面回應，僅指作為警務人員，會視乎罪案，如有罪案就會處理，是否取締《蘋果日報》並非他的問題（issue）。

以褚簡寧為例 指批評政府不代表危害國家安全

對於北京政府修改香港選舉制度，警隊國安處將協助審查參選人的資格。鄧炳強指，大部份國家如有國安機構，都會進行國安審查。褚簡寧即稱英美政府都不會對國會參選人進行審查，鄧則指警方的工作與其他國家的國安機構相若，會審視參選人是否危害國家安全，但因行動原因，不能透露詳情。

被問會否審視參選人過往言論，甚至10年前的言論，鄧指是作風險評估，但一切均視乎情況而定。

鄧炳強又指，參選人即使批評政府，不代表就是危害國家安全。他又以褚簡寧為例，稱他也經常批評特首和政府，但也愛香港，對國安不構成威脅；至於參選人參加六四集會後是否也不會被DQ，鄧炳強稱不會，指市民可有不同意見，重申只會看有關人士會否危害國家安全。

「如你信無外部勢力影響香港 你在侮辱港人智慧」

褚簡寧又質疑，當局一直聲稱有外國勢力介入香港，但至今一直無交代證據。鄧稱，去年9月，美國國際媒體署於美國眾議院外交委員會曾承認有財政支持香港示威，褚簡寧即反駁「美國國家民主基金會」等機構不會財政支持暴力示威，資金只用作推廣民主。

鄧稱，有否暴力是一回事，是否構成國安是另一回事，更對褚簡寧說：「如果我向你說，沒有外部勢力影響香港，我就在侮辱你的智慧；如果你向香港人說，你相信無外部勢力影響香港，我想你就在侮辱香港人的智慧。」

褚簡寧反指，政府若不提供有關證據，或成立獨立調查委員會交代，就真的侮辱市民智慧。鄧炳強僅指，法庭將會是最好的平台討論，又指若有人已被起控和扣押，那一定已有證據。至於會否現即公開相關證據，鄧稱或構成藐視法庭，又指有關證據可從公開資料看到。

去年6月，《時代》雜誌網站曾引述不具名消息，指美國國際媒體署（USAGM）凍結了約200萬美元會「惠及」香港示威者的計劃資金，報道引述消息指有關資金主要用於互聯網自由的工作，包括以通訊程式分享中國政府監控手法資訊，以及一個供全球公民社會、記者、人權工作者申請、用於應對數碼攻擊的「快速反應（rapid response）」基金。

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