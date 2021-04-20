就社區發現首宗變種病毒個案，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在港台節目表示，他收到的初步消息指確診的印裔男子體內同時有「N501Y」與「E484K」2組病毒株，意味着涉事男子應已感染「南非變種病毒」，惟他就指，要待衞生署完成調查後才可正式公佈。

許指出，「N501Y」是變種病毒株的其中一部份，若病毒株中含有「N501Y」，其傳播性就會提高，引起社區爆發的機會亦會更大；若再加上「E484K」，則會變成「南非變種病毒」，除了傳播性會提高外，疫苗的保護率亦會有所下跌。

許又指，變種病毒的傳播力一般來說都比普通病毒高出6、7成，但病人可以沒有病徵，病情未必會更嚴重，死亡率亦未必更高，故需依靠檢測找出個案。許補充，即使以往曾受未變種病毒的感染，亦有再受變種病毒感染的風險。

2大可能致入社區後確診 暫未可斷定有否流入社區

就着該名印裔男子為何進入社區才確診，許認為，有2大可能性，一是其潛伏期特別長，有文獻曾指出潛伏期最長可達27天，而該男子在酒店檢疫21天期間亦已3度檢測，結果均呈陰性；另一可能就是在酒店檢疫期間受感染，因華美達華麗酒店一直都是檢疫酒店，而早前亦曾出現過「南非變種病毒」個案，患者或因環境污染而受感染。

許又認為，由確診男子傳染其護士女友的機會較大，因為若變種病毒已流入社區，在傳播力高6、7成之下，目前應該已見到很多確診個案。許亦指，雖然暫時未見變種病毒廣泛流入社區，但仍要小心爆發，因確診男子於4月9日進入社區，在潛伏期有14天下，要留意稍後出現的個案有否「南非變種病毒」。

「有疫苗冇理由唔打」

就市民應否因應出現「南非變種病毒」個案而接種疫苗，許直指，「有疫苗冇理由唔打」，當中BioNTech復必泰疫苗的數據比較多，雖然抗體份量下跌，但仍可中和病毒；而科興疫苗則有公司數據指可中和病毒，惟文獻記載上「暫時唔係好清晰」。

對於有市民在接種2針科興疫苗7天後確診，許指出，接種2劑疫苗後應要等待14天，抗體水平才會變高及穩定，呼籲市民切勿以為打完2針立即有效。至於有市民自行「溝針」，許就指，有興趣嘗試混合針的市民應參與港大的相關研究，因為會有研究人員作出監測，情況會較為安全。

星同有印裔人士入社區後確診 「疫苗氣泡」不樂觀

至於推行「疫苗氣泡」的問題，許表示並不樂觀，因新加坡近日亦遇到與香港相近的問題，同樣是有印裔人士回到當地後引起爆發，情況同樣是在酒店檢測多次陰性後，進入社區才確診，故短期內需先解決相關問題方可推行「疫苗氣泡」。

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