【本報訊】灣仔會議展覽中心一連四日寵物節尾聲之際，發生柴犬咬死貓B事件。一名商戶女員工前日帶同未戒奶貓B到場開工時，貓B疑遭路過的柴犬咬死，貓主質疑涉事柴犬未有戴口罩，指控狗主曾表示「隻狗不嬲會咬貓」及不顧而去。狗主發帖致歉，但否認一走了之。警方接獲報案，案件暫列殘酷對待動物，暫未有人被捕。

發帖道歉 被轟講大話

貓主梁小姐在社交平台發帖指，早前收養被咬死的流浪貓B，因難以請假，貓B也要定時餵奶，故將貓B帶到會場工作，其間將牠放在心口斜孭袋貼身照料。

事發時，兩男女推着兩架寵物車、帶着四隻柴犬靠近，其中一隻沒戴口罩的柴犬將頭塞入梁的斜孭袋咬向貓B頸部，更不斷搖晃，貓B即時頸骨斷裂。梁小姐指控狗主在意外後，竟表示「隻狗不嬲會咬貓」，更不顧而去，籲網民提供狗主資料。事件惹起網民怒火，將涉事男女「起底」公審。

狗主當晚在其專頁刊登道歉聲明：「好對唔住，貓貓，好對唔住，貓貓主人。今日發生嘅意外，無任何人想見到，好對唔住……無論成件事係點發生，有乜錯都係我哋主人嘅錯失。我哋知道事主好悲傷，無論我哋做乜都好，都救唔返貓貓，真係好對唔住。」又解釋當時趕往急救站了解貓貓情況，並非逃避，強調沒說過「我哋隻狗會咬貓」。

其聲明即惹來梁反擊，直指對方講大話，又表明已報警。警方指接獲一名女子報案，案件暫列殘酷對待動物，暫未有人被捕。愛協指愛協督察到場後，向貓主了解詳情並講解程序後，貓主決定自行處理貓屍。寵物節主辦方發聲明指對事件非常難過，將與事主保持聯繫，並配合警方調查。