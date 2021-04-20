廣播處長李百全自上月上任後，港台風雨一直未停，日前更再有人事變動，空降兩AO管理港台，包括前行政署長蔡潔如出任「廣播處長顧問」，以及曾任商務及經濟發展局助理秘書長的張恩慈出任港台「高級經理（特別支援）」。早前有消息指，藝人馬浚偉將出任高層掌管電視部，他今於記者會回應指，港台屬政府部門，必須由公務員擔任高層，自己亦有很多其他工作，坦言出任港台高層是「冇乜可能」，但指曾與掌管電台部的助理廣播處長周國豐，商討在電視部的合作。有港台中人質疑，周國豐或有意「踩過界」掌管電視部。

曾與助理廣播處長周國豐商討在電視部的合作

馬浚偉將於下月3日起，在香港電台第二台主持新電台節目《同理‧繼續傾》，他今（20日）為節目舉行記者會。對於有傳他有機會擔任高層，並掌管電視部，他回應指，港台的高層必須由公務員擔任，自己亦已身兼多職，形容「冇乜可能」出任港台高層。

馬又透露，早前曾與助理廣播處長周國豐商討在電視部的合作，但未有具體定案。有港台中人質疑，馬的說法或暗示本身只掌管電台部的周國豐，想「過界」掌管電視部。

馬表示，新節目將關注社會基層、弱勢社群和青少年，邀請的嘉賓層面廣泛，包括演藝、政商界等，但明言不會討論政治。

馬指邀請嘉賓時沒政治立場的前設 不擔心節目會被抽起

李百全近日抽起港台多個節目，部份更疑與嘉賓政見有關，如《鏗鏘說》前主持蘇玉華則因「太黃」而被DQ。馬浚偉指，自己邀請嘉賓時不會有任何政治立場的前設，包括全國政協委員、全國青年聯會副主席霍啟剛，以及曾擔任無綫非戲劇節目總監何麗全。他續指，自己不會在節目上激起矛盾，或引起任何人不開心，故不擔心節目會被抽起。

被問到對近日港台多個節目被抽起有何看法，馬指，自己並非港台負責人，故沒有資格評論，但很多節目如《城市論壇》、《鏗鏘集》等均陪伴自己成長，電視部有很大的存在價值，如因一些爭拗而停止是「好唔捨得」。

港台普通話台與婦聯合作推新環節

香港電台fb宣佈，香港電台普通話台將於下周一（26日）與香港島婦女聯會合作，在電台節目《新紫荊廣場》中加入「姐姐們你好」環節。嘉賓包括「藍絲」電影製作人黃百鳴、高志森、台灣電影導演徐小明，以及兩名港島婦女聯會成員，包括主席金鈴及首席會長張朱秋慧。

文中指，節目將專訪社會不同階層、生活及工作背景的事業女性，分享她們克服困難的故事。「姐姐們你好」的環節中，嘉賓將會分享對新時代女性的看法。文中亦附上多張圖片，眾人戴上紅色口罩，3名男嘉賓向港島婦女聯會兩位成員致送花束。

全國人大早前閹割香港選舉制度，當時金鈴向傳媒評論指，前年的政治風波已反映選舉制度的漏洞，有議員公然支持非法暴力活動，又尋求外國制裁本港，一直期待修改本港選舉制度，認為不愛國者難以治港。

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