政府要求公務員宣誓及簽署聲明，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭今早接受商台訪問時指，自從要求宣誓後，公務員間「篤背脊」文化變得「成行成市」，得悉至少有過萬宗。

梁籌庭說，其中一宗個案是一名只入職約兩個月的新公務員，其未入職政府前在社交平台曾轉載一些言論，遭同事截圖，指控他曾提及涉政治的言論及表述，要交由公務員事務局處理。該公務員解釋該言論只屬轉載，最終兩個月後局方調查結果指不成立，但梁指涉事公務員在被調查的兩個月感驚慌，「食又食唔落，訓又訓唔着」。

梁續稱，現時其部門在新入職公務員在上入職班時，都會提醒他們刪除社交平台的所有言論，認為公務員身份現時敏感時期「最好唔好涉政治上嘅嘢」。

質疑政府想做成「篤背脊」氣氛

他又指現時有至少過萬宗「篤背脊」個案，批評浪費時間及人手處理，曾向局長反映會令人心惶惶，但對方無回應。他直言這並非好現象，「以前茶餘飯後可以傾，但依家收晒口，唔知過渡期去到邊度」，促請政府修訂指引，「出咗指引起碼有底線有據可依」。

他指現時政府內已有一些禁忌，如戴口罩的顏色，亦避免討論涉及政治話題，「你唔知身邊邊一個係鬼」，但目前為止不覺得局方有意識想解決此問題，直言「佢都想做成呢個氣氛啦！」

129名公務員不簽聲明 梁籌庭：犠牲事業測試政府底線

對於有129名公務員拒絕簽署擁護《基本法》聲明，梁籌庭形容這些公務員「好勇」，他們肯定是想離開政府，犠牲事業去測試政府底線，看如何懲處，相信多數是年資較短的同事。他對現時狀況感到無奈，「以前公務員乜都風花雪月講，講乜都得，無行動就得，依家講都唔得，最好唔好接觸到政治嘢」。

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