【本報訊】支聯會主席李卓人因前年參與8.18及8.31兩場未經批准集會，被判囚14個月，他入獄前兩日接受多年戰友、職工盟總幹事蒙兆達訪問時形容，認為入獄與因初選被控串謀顛覆國家政權罪被扣押的47名人比較「好渺小」，而他最擔心會否遭當局「加料」告他干犯國安法。

盼港人六四夜續點燭光

李卓人在D100節目「真工道」訪問中分享如何度過入獄前日子，除忙於搬屋及約見朋友，亦準備好入獄期間希望閱讀的書，相信入獄是「重新整理自己、思考嘅時間」。

李認為自己入獄，相對47名人因初選被扣押的冤案「其實係好渺小」，反擔心自己會否突遭當局誣告干犯國安法：「我過去做嘅嘢全部公開，要『加料』唔係難，國安法任佢哋點詮釋，紅線任佢哋講講，係隨時可以『加料』。」

64歲的李卓人指港府對人民打壓比港英時代更赤裸，隨着近年未再出任立會議員，加上社會思潮改變及國安法出台，「真係幾迷失」，「呢段時間真係低潮，我個樣樂觀，但真係唔知呢個黑暗時間要幾耐，幾時過去無人知」

由於今年六四身在獄中，六四集會重擔會由其他人肩負，李相信難度更大，但支聯會成員將堅持進入維園點起燭光，巿民今年即使不進入維園，亦可在不同地方燃點燭光，「人心不死已經足夠」，又寄語港人「燈在，人在」，只要堅守崗位，包括在專業上頂住不合理要求，非政府組織和工會繼續維護行業權益，向政府提出訴求，「大家先會有希望。」