立法會今日續就修改選舉制度綜合條例草案舉行會議，有建制派關注選委被DQ前的提名及投票是否有效，律政司代表經討論後才回應指，立法會議員不會因身份日後出問題導致在任時的投票無效，惟選委會方面則須研究是否引入條文；當局又指出，資審委組成後會就人選向中央政府備案。

立法會今早續就政府提交的修改選舉制度綜合條例草案舉行第4次會議。民建聯張國鈞關注，若有選委提名和投票後才被法庭裁定喪失選委資格，其提名和投票還是否有效，對選舉有效性會否造成影響，政制及內地事務局常秘鄧忍光只回應，「呢個要請律政司同事幫幫手」，但律政司多名代表均未能即時回應，並私下討論近廿秒後才由律政司署理律政專員梅基發稱，參照立法會條例，議員不會因為議員身份日後出現問題而引致其在任時參與的投票和事務無效，但律政司要先作研究才能知道是否要在選委會引入相關條文。

廖長江倡資審委增3社會人士 未獲當局回應

主持會議的建制派「班長」廖長江則稱，留意到政府修例指，若能證明被告人在喪失以選委身份行事的資格期間，繼續以選委身份行事，原訟法庭可授予禁制令予以制止，廖認為上述法律程序過於繁複，建議政府不如直接將有關行為刑事化。廖又指，政府未有提及終審法院處理選委提出上訴時的角色，鄧忍光稱會留意是否有遺漏。

修例原列明只有主要官員有資格出任資格審查委員會成員，鄧忍光稱政府將修訂，讓「社會人士」亦能出任資審委成員，廖長江建議政府增加3名社會人士是「比較理想」，要求當局研究；鄧忍光未回應會否採納廖的建議，指資審委組成後會就人選向中央政府備案。鄧又指，政府提出修訂案，將現時由選舉主任公開宣佈及在憲報刊登公告候選人遭資審委DQ的決定，改為由資審委作出公開宣佈及在憲報刊登公告，「以體現資審委的權威性」。

有權投票的團體理事數目不得增減

謝偉俊席間則問及有關旅遊界功能組別選民的組成方法，政制及內地事務局首席助理秘書長楊樂詩回應指，該界別的合資格選民數目將由現時1,400個大減至300個；至於現有有權投票的團體理事數目，鄧忍光稱，除非該團體根據條文已向政制及內地事務局局長曾國衞申請並獲批，否則不能增減。而若相關團體未有寫明理事數目，選管事務處將要求合資格的團體交代截至條例刊憲當日（今年4月14日）的董事數目，並警告若發現團體董事數目大幅改動，政府將會採取行動取消相關董事的投票資格。

工聯會麥美娟則發現，政府在教育界功能組別的選民中加入「根據《專上學院條例》( 第 320 章 ) 註冊的專上學院的校董會」，質疑當局是否應更正為「校董會成員」？律政司高級助理法律草擬專員施俊輝承認寫法不清楚：「加返會好啲，我哋會做返個修訂講清楚」

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