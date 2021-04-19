【疫情何時了】

【本報訊】本港昨新增12宗確診，當中僅一宗為本地有關連個案，其餘11宗均屬輸入個案，累計個案11,696宗，另有少於10宗初步確診。變種病毒殺入社區，政府卻「嘆慢板」，至前日深夜始公佈，該名29歲帶變種病毒的印裔確診男患者（第11643號）本月11日到過海港城及惠康超市等。有專家指變種病毒傳染力強，批評當局追蹤太遲，憂病毒已傳播難追截，促公佈患者確實逗留位置及時間，以釋疑慮。

政府前晚11時48分公佈強檢安排時，指一名本地源頭不明變種病毒確診者（即29歲印裔男子）本月11日到訪過海港城及柯士甸道45至53號地庫惠康，卻無披露患者到訪過海港城內哪些店舖。翻查衞生防護中心確診個案到訪大廈表，更一直沒有顯示患者曾到上述兩處地方。

倘病毒已散播 難以追截

海港城fb專頁昨日凌晨約12時貼文，指據衞生防護中心通知，患者當天只到過港威商場city’super的甜品外賣店Le Dessert。不少網民昨早紛紛留言查詢患者到過的店舖，惟海港城只稱「暫未收到其他額外資訊」。惠康則稱涉事的柯士甸道惠康分店前日已徹底消毒。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，男患者本月16日初步確診，當晚政府緊急封鎖他曾入住的佐敦伯嘉士大廈強檢；但兩日過去，當局才發現他曾到過大型商場，「追蹤工作同強檢安排都遲咗，變咗意義不大」，認為若病毒已傳播，勢難追截。

曾指city’super及附近商舖員工感染風險較大，但當局沒有建議商戶停業14天，「既然係咁，點解要成個海港城做檢測呢？如果真係好高風險，早一日講，可能噚日（前日）星期日已經少好多人去」。曾祈殷促請當局盡快公佈男患者當天在city’super的逗留時間及有否到過海港城其他地方。

男患者女友於中環中央廣場Optimal Family Health診所任職護士，負責抽血及接待病人，最後上班為本月15日，其病毒量較低。該診所職員昨向本報確認全診所約10名員工包括醫生等均須隔離檢疫，診所所在大廈亦須強檢。

至於男患者入住的檢疫酒店尖沙嘴華美達華麗酒店，政府檢取五個環境樣本，全部對病毒呈陰性。

昨日新增11宗輸入個案，七宗來自印度、三宗來自菲律賓及一宗來自美國，其中四宗有變種病毒。由於印度出現雙重突變的病毒，港大公共衞生學院教授潘烈文估計雙突變病毒傳播力更高，有機會影響疫苗保護力，促請禁止高危地區航班抵港。

兩患者同區 荃灣兩廈圍封

政府上周六公佈一名保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園女教師初步確診，但經過多次檢測後證實為陰性。

另外，本港疫情在復活節假後反彈，昨日的初步確診中，兩宗屬源頭不明的本地個案，患者均居於荃灣，其中一宗涉及荃灣麗城花園二期4座，另一宗涉及荃灣芙蓉大廈，政府昨晚8時封鎖兩廈強檢，行動至今早約7時結束。有居民對大廈爆疫感到擔心，未來會減少出街，並做好個人衞生。

荃灣青山公路新青大廈及大圍美田邨美庭樓亦因有初步確診個案須強檢。另新屯門中心新一代英文幼稚園暨幼兒園、元朗年發大廈心怡天地國際幼兒園暨幼稚園及銅鑼灣社區中心東華三院方樹泉幼兒園，亦因爆上呼吸道感染道而納強檢名單。