立法會前議員陳淑莊等人涉去年在酒吧「落半閘」開會，涉違反四人限聚令，案件今續審。昨沒出庭而遭通緝的市民證人，昨晚被警方拘捕。他今在庭上解釋稱，昨晨因身體不適而沒有出庭，因首次被傳召出庭，不知道要事先通知警方，向法庭致歉。另一名警方派不到傳票的市民證人，今亦出庭解釋稱因「細膽」而不想出庭，遂故意不聽警方電話；惟因害怕被通緝，故昨日主動聯絡控方。

今早甫開庭，控方表示警方昨晚已執行拘捕令，拘捕不願意出庭的控方證人吳楚勤，並將他帶到法庭；另一名未能成功派遞證人傳票的市民黃偉傑昨亦主動聯絡控方。兩人今日均出庭作供，作供完畢後在警員護送下登上警方私家車離開法院，與警方昨日護送另外兩名市民證人的方式如出一轍。

吳庭上解釋指，他昨晨感到身體不適，「頭暈、頭痛、成身好攰」，故去了求醫。被問到為何不立即通知法庭，他自言首次被傳召作證，認為警方事後會主動聯繫，屆時再作解釋。

求診但沒留意醫生診斷

吳在辯方盤問下透露，昨日透過傳媒報道得悉警方正在尋找自己，並已了解到潘、雷昨日的證供。他表示，因求診時太累，故沒留意醫生的診斷，僅記得醫生說他沒有新型肺炎症狀，開了胃藥及止痛藥給他。

辯方指警員於本月8日向吳派遞證人傳票時，他已表明不想出庭作供，質疑：「你嗰陣時已經知自己噚日會病？」吳解釋稱「因為未上過庭，係有啲驚」，但不知道不出庭或構成藐視法庭，只知會被捕。惟他強調，當日僅是向警員查問可否拒絕出庭，而警員稱不可以。

就法庭應否判吳入獄，控辯雙方均沒有陳詞，但辯方要求考慮法庭其證供可信性。裁判官鄭念慈決定不會就吳缺席一事，作出任何命令，吳可自行離庭。

至於黃則在辯方查問下，表示早前因「細膽」及私人理由，不想出庭作供，故「選擇咗一個逃避嘅方式」，即一律不接聽所有來電，令警方找不到他。

然而，他昨日從傳媒報導得知吳因沒出庭而遭通緝，擔心自己也有同樣下場，遂改變主意，「與其都係要做呢件事（出庭作供）嘅，所以自己打返電話警察」。他亦承認，已從新聞報道，清楚知道當晚同行友人潘美美的證供。

吳、黃作供完畢後，在便衣警員護送下登上警方私家車離開法院，與警方昨日護送另外兩名市民證人離開的方式如出一轍。

【案件編號：KCS526408-11/20】

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