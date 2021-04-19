【本報訊】區議員宣誓條例表決前夕，再有公民黨區議員退黨。觀塘麗港城區議員李煒林在facebook宣佈，經過慎重考慮後決定退出公民黨，感謝公民黨過去幾年的支援和提攜，強調作為區議員，將一如既往着力專注經濟民生地區議題，為社區及香港作出貢獻。

公民黨至少11人退出

本身在英國修讀法律的李煒林一直與前公民黨九龍東立法會議員譚文豪合作無間，被外界視為譚文豪的徒弟。2015年區選，譚文豪出戰麗港城選區落敗，到2019年區選，李煒林「接棒」出戰麗港城選區，取得6,450票，擊敗在當區盤踞多年的建制派鄧詠駿，李得票高達六成二，成為全港第三高票的區選參選人。過去大半年，至少有11名區議員退黨的公民黨續損兵折將。

此外，因為初選案正被還柙的觀塘區議員李嘉達昨於facebook宣佈，因他現在仍身陷囹圄，不知何時才能回復自由，所以在昨日已正式辭去區議員一職，他感激各方過去一年多的支持，抱歉未能走到最後，又表明會繼續堅持創作，陪伴港人捱過漫長的黑夜，最後他說能夠曾經成為港人代議士，是他畢生光榮。而觀塘區議會主席蔡澤鴻指李的議辦已結束運作，街坊若有需要求助，觀塘區其他區議員會提供協助。民政事務總署回覆本報時表示，已接獲李嘉達的辭職通知，並指根據《區議會條例》第32條，如有議席空缺，民政事務總署署長會在知悉出現空缺後21天內，刊憲公告議席出缺。