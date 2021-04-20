5歲女童Ｚ遭虐待致死，法醫發現生女童的頭部、四肢及身軀共有133處新舊傷口，頭皮深層瘀傷致皮下出血。女童親父及繼母早前被陪審員裁定謀殺罪罪成。繼母母親亦被裁定忽略Z及X。案件今於高等法院判刑，法官黃崇厚指，兩被告謀殺罪成必然判終身監禁，至於二人開審前承認殘暴對待Z及其8歲胞兄X，法官指此罪的最高判刑為10年監禁，他直言在同類案件中有如此嚴重案情的案件並不常見，又指繼母及親父對兩童施以極度殘酷的對待，終判兩人入獄9年半，與謀殺罪同期執行；繼母母親則被判囚5年。

法官臨散庭前向次被告表示：「第二被告人，我留意到你作證時攞住本聖經宣誓。聖經有句說話：『我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。』我相信你都記得。」

親父在開審前一直東張西望，其精神狀態不俗，偶爾與懲教人員交談，繼母則一直低頭。

官斥兩人沒帶兩童求醫 是為逃避法律後果

法官判刑時考慮到，三名涉案兒童中只有X及Z被針對，他們受到非常大範圍的嚴重傷勢，而痛苦事件持續5個月。繼母及親父蓄意隱瞞兩童的傷勢，又向校方作虛假陳述。兩童明顯需要求醫，繼母及親父卻沒有如此做，亦沒有提供妥當的醫療照顧。兩被告上述行為是出於自私動機，希望可逃避自己做錯事引致的法律後果。

兩童除了身體受虐，他們亦受到傷害自尊的懲罰，包括長時間跪地及在挨餓下看著家人吃飯，兩童必然因此產生心理傷害。

法官又指，繼母談及責打兩童的事宜時，親父的回覆其實可構成煽惑及鼓勵繼母的虐待行為；雖然親父辯稱欲希望繼母冷靜才如此回覆，但法官認為此解釋違反常理。

對於Z，法官指親父及繼母明知Z在性質及程度上已受嚴重傷害，卻繼續虐待她，又在她身體上不同部位重複施虐，而有些傷勢並未康復，Z肩膀及膝蓋上的傷勢已是證據。兩名被告不單止用手打Z，更大部份時間使用藤條、拖鞋及衣架施虐。兩被告更於Z脆弱及容易受傷的部份，如頭部施以相當力度的虐打。

官提及Z死前受盡虐待折磨

專家供稱Z頭部的瘀傷是死亡前一兩天造成，而Y的證供顯示Z的頭部被大力撞向天花板；而在Z身體嚴重受傷的情況下，Z卻被施以「飛高高」及「扮超人」。同一天黃昏，Z更被懲罰走路。Z在死前已數天挨餓、罰跪及被綑綁雙手，更被罰只准瞓睡袋。

而兩被告的微信對話顯示，兩名被告均知道雙方施虐的行為。繼母曾辯稱，為免Z搲傷口才綁著她的雙手，又指Z偷食物。但法官認為繼母的說法不合理，她可透過其他方法防止Z搲傷口，例如給予適當的醫療，而Z因挨餓才偷食物。

法官強調有一般有常理的人士必定會懂得給予Z逼切、即時的醫療照顧，雖然繼母曾擅自治療X，但其醫療明顯不適當及不合水平。加上繼母是出自自私動機，希望隱瞞Z傷勢才如此做。

辯方求情稱每項體罰性質均不算嚴重

案發於2017年8月至2018年1月，女童Z及男童X的親父及繼母（同為30歲）被控謀殺Z，兩人願意承認誤殺，但不獲控方接納。兩人另各被控一項殘暴對待兒童罪，被指虐待X及Z，早於開審前已認罪。

第三被告（57歲）為繼母母親，被控四項虐兒罪，被指虐待X及Z，最終兩項疏忽照顧罪成，兩項殘暴對待兒童罪脫。

辯方早前表明不會就生父的謀殺罪求情，但會就其殘暴對待兒童求情。辯方認為，若分開檢視每項體罰，性質不算嚴重，疊加起來才會導致Z的死亡。辯方承認生父曾讓X挨餓，但沒有證據顯示X因缺乏營養而導致體重過輕；強調生父已知錯及認罪，望法官給予三分之一的刑期扣減。

至於繼母的控罪，辯方指她開審前已承認誤殺罪，承認對Z有罪責。至於她另承認的殘暴對待兒童罪，辯方承認案情嚴重，但認為不屬最壞情況。辯方強調繼母的動機只是想教好子女，並非刻意傷害或折磨他們，例如當丈夫表示擔憂Z的健康，繼母便沒有繼續讓Z挨餓。辯方又指，繼母不否認其行為在X身上留下的影響，但認為X所受的表面創傷不算嚴重。

就第三被告的兩項忽略兒童罪，辯方求情指她於2008年離婚，現在已不能再見兩名至親，因女兒一直被還押，她亦被禁止見外孫女Y。被告自2018年被捕後便辭去工作，至今仍失業；她於2012年遭遇車禍，之後需就精神創傷求醫，至今仍有定時服藥及求診。

【案件編號：HCCC28/20】

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