【本報訊】政府早前要求所有現職公務員宣誓或簽署聲明，擁護《基本法》及效忠特區，拒簽者或要革職。公務員事務局長聶德權（圖）昨指，在129名拒宣誓的公務員中，25人已辭職或將離任，拒簽原因包括認為宣誓會損害言論自由、聲明與持有外國國籍有衝突等。

非合約員工下月簽聲明

聶在公務員及資助機構員工事務委員會稱，截至今年3月底共約6,500名公務員已簽聲明；截至4月1日，共129名公務員不理會或拒絕簽妥和交回聲明，當中16人為紀律部隊，25人已辭職或將離任，另有一人因本身涉及不當行為已革職。

至於已收回部份拒宣誓或簽署聲明原因，包括損害言論自由、簽署聲明與持有外國戶籍有衝突、不認同聲明內容，聶不評論理由是否合理，僅指在考慮相關情況後，會按程序安排離職。公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵補充指，大部份涉事公務員因解釋不被接納已停職。

聶指當局正研究將簽署聲明要求延伸至按非公務員條款聘任人員，包括非公務員合約僱員和退休後服務合約僱員，預計下月落實。至於若拒簽聲明者離職後，可否再報考其他政府合約工，聶稱聘用時會再充份考慮，但強調簽署效忠聲明是基本責任，「令人好懷疑佢是否有擔當承擔責任」。建制派議員陳振英則促請當局永久不錄取任何拒宣誓人士。

聶在會上稱，若收到投訴指有公務員在社交媒體發表違反身份和反政府言論，個案確立後將按紀律機制處理。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭向本報指， 有關說法令同事憂慮，又指早於宣誓及簽署聲明推出前，已得悉有部門出現舉報，有同事主動向工會查詢及求助。

他促請政府訂立及公佈清晰指引，清楚劃出「紅線」，以免同事因個人言論遭舉報，繼而受懲處；但他質疑政府表明公務員可享言論自由，質疑聶說法「雙違背」，在欠指引下或令同事「死得不明不白」。