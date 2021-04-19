【本報訊】港府啟動航班熔斷機制，禁止印度、巴基斯坦及菲律賓航班來港14天，影響外傭輸港。有外傭中介料逾千名菲傭受影響，稱有僱主為求「搶人」，甚至自動加薪至7,000元，僱主平均開支料增逾一成。

有車牌家傭叫1.8萬

政府今日起禁止印度、巴基斯坦及菲律賓的民航客機來港，為期14日。香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心董事總經理張結民表示，停飛消息一出，已收到大量市民查詢，不少僱主擔心禁飛令若延長會影響安排。

張指本港每日有約70至120名菲傭抵港，佔整體服務供應兩至三成，推算禁飛14天大約影響1,000至1,700名外傭來港。他直言疫情本已令外傭服務供不應求，外傭有能力「嗌高叫價」，整體薪金比原本的最低工資4,630元高至少一成，有僱主為求搶人，更自動加價至月薪6,000至7,000元，有車牌的家庭傭工叫價甚至達1.8萬元。

張表示，外傭無法抵港嚴重影響勞工供應，本地傭工即使轉工也要再向入境處辦工作簽證，等候期由兩周至一個月不等。他亦關注若大量本地外傭轉工，過渡期間入住人多密集的宿舍，或會再爆疫情。

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭指，未來兩周料有1,400至2,800名菲律賓傭工無法來港。她又憂慮停航會持續，而即使航班如期兩周後復航，但原本已有大批菲傭5月計劃來港，屆時機位或會不足，又或用作檢疫隔離的平價酒店會爆滿，令他們難以到港。

香港僱傭公會主席陳東風指，上月曾去信建議特首林鄭月娥向外傭輸出國捐助疫苗，讓已獲港人聘用的外傭接種，認為捐一、二萬劑疫苗到菲國應問題不大，但未獲政府回應。

面對疫情失控，呼吸系統專科醫生梁子超認為政府應禁止所有超高風險地區旅客來港。政府專家顧問許樹昌認為，如兩周後該些地區風險仍高，可考慮延長有關地區抵港者的檢疫期至28日。