【力撐手足】在英國，提到要購買中式食品及產品，首先想起的是四大連鎖華人超市。三年前，有港人在英創立網上亞洲食品超市「華南行」，除售賣亞洲食品，也盡力引入更多香港品牌。華南行曾隨貨附送抗爭文宣、引入黃圈產品、捐錢給612人道支援基金，有人形容是英國黃店，創辦人說來淡然︰「你覺得要做、應該做，就會去做㗎啦」。

駐英記者︰李雨夢

踏進華南行位於東倫敦的倉庫，數名員工正忙着執貨，負責人Magic在電腦前埋首工作。貨櫃上有來自港、日、韓、泰、台、中的產品，熱浪薯片、樂天熊仔餅、冠益華記辣椒醬等在港常見而英國罕見的產品。

Magic於2018年創立華南行。談到創業緣起，得從大學畢業說起，當時才20出頭的他申請到英國工作假期，先後在印度及韓國的食品公司工作過，後來回港，又在太古可口可樂上班，一段時間後，還是覺得英國較適合，於是嘗試聯絡工作假期時的僱主，為他辦了工作簽證再赴英。

兩年後工作簽證將過期，迫使Magic思考下一步，最後決定創業。他坦言是受HKTV轉型HKTVmall啟發，加上英國缺乏這方面市場，覺得可以一試，於是申請Tier 1企業家簽證，華南行就這樣誕生，「以上網形式賣亞洲食品，開頭得我一個；好多人唔係住大城市，要買一種亞洲調味料，可能花椒，但搵唔到，可能上網買係最方便」。

Magic一直爭取引入多些香港品牌及產品，「我認識嘅香港牌子，好多質素好好，好似醬油類、豆豉，我用開，價錢又得， 質素又得，咪盡力做香港品牌嘅推廣」。

「好無助，最多只係不斷refresh個facebook、新聞，冇咩可以做到。」

2019年，香港爆發反送中運動，身處英國的他只能隔岸觀看，「好無助，最多只係不斷refresh個facebook、新聞，冇咩可以做到」，後來看到Telegram群組有人問，有沒有人可以在英國幫忙派發文宣，「我哋可以喎，我話我呢邊有間公司，盡力囉，派到幾多得幾多」。

那時開始，每接定單，Magic都隨貨附送文宣。「有客feedback都正面，起碼唔係擺落去冇人睇，有人留意到多啲香港嘅事情」。華南行客人不只港人，也有來自其他地方華人，包括內地人。

華南行早前引入設計平台Project R產品，包括印有「HONGKONGER」字眼衞衣及「自由之籽」帆布袋，Magic說，是透過團體認識到負責人，由於認同其信念，又認為是優質產品，故決定引入，「香港人設計已經夠珍貴，亦係台灣製造，我哋都好多台灣客同台灣產品，我哋未賣過服裝，但好產品一定有人賞識」。

從發放文宣到引入黃圈產品，去年曾將一天營業額不扣除成本捐612人道支援基金，已是一種表態，但Magic認為「我又唔覺得我哋特別好表態去做某啲嘢，有啲嘢你覺得要做、應該做，就會去做㗎啦」。

華南行目前已聘請了五、六名員工，大部份是港人。過去一年疫情肆虐，英國是重災區，曾三度封城，網購漸成趨勢，華南行售賣必需品，不用被迫停業。

獨自在外創業，Magic明言員工就是他在英最重要親人，公司維繫着每個員工生計，故也努力將華南行營運下去。

「有啲後生仔嚟到好急趕，冇咩準備，就盡力做。派現金券畀佢哋買嘢，起碼食飽飯照顧好自己。」

最近，Magic為匆忙抵英的香港年輕抗爭者提供現金券支援，希望讓他們有基本溫飽，「我哋聽到有啲後生仔嚟到好急趕，冇咩準備，就盡力做。派現金券畀佢哋買嘢，起碼食飽飯照顧好自己，佢哋一個人嚟，擔心心態上好孤單，希望畀到溫暖佢哋」。

對於華南行，對於自己，Magic強調初心沒變，「初衷係想開間網上超市，心態係有收入時你願意撥一啲去幫有需要嘅人，我一直都係咁嘅睇法，我冇變過啊」。