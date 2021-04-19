【本報訊】立法會前議員陳淑莊與香港中小企食店聯盟召集人林瑞華等人，去年4月被指在太子一間酒吧「落半閘」開會，被票控違反四人限聚令，案件昨開審。報案女子供稱，當晚與友人吃甜品期間發現很多人進出涉案酒吧，「覺得好離譜，立咗法都目無王法咁」，於是報警，並在現場記錄多個車牌，且拍攝到陳淑莊乘的士離開一刻。辯方質疑她在私家車上使用長鏡頭相機拍攝，當日其實是跟蹤陳淑莊，女子全盤否認。

被告陳淑莊及林瑞華各被控一項參與被禁群組聚集罪，涉於去年4月2日至3日在大南街地舖酒吧「HANDS」犯案。酒吧持牌人陳偉才則面對兩張傳票，分別指他明知而容許群組聚集，以及容許某人進入酒吧前未有量度體溫、並且多於四人同坐一桌。

報警市民潘美美供稱，當晚她偕雷皓霖、吳楚勤（譯音）及一名黃姓友人到大南街消遣，吳黃二人先到涉案酒吧用膳，她則與雷在附近糖水店吃甜品。其間她看見25至30人陸續進入涉案酒吧。潘自言擔心友人，稱當時有「酒吧群組」，可能「有疫情感染，又或者有壞分子聚集」，故分外留心。及後潘為了「證實吓我對眼睛」，特意走到酒吧對面馬路觀察，「講得平民化啲就係『八卦』」。

不肯定酒吧有否拉閘

及後她報警，並於「差唔多同一時間」看見陳淑莊獨自進入酒吧。與此同時，潘致電酒吧內兩名友人謂：「犯咗限聚令喇！快啲走呀！我哋已經報咗警！」兩人隨即會合潘並問：「做乜報警呀？」不久警方到場調查。警員離開後，涉案酒吧拉閘，未幾陳淑莊與三名男子乘的士離開。

辯方指出，涉案酒吧大部份門窗均裝上磨砂玻璃遮掩店內情況，質疑她提到酒吧內大部份人沒戴口罩，但實情是她根本不可能看得清楚；潘反駁指有不少人在正門「飲嘢」。至於酒吧有否拉低部份閘門，她則表示「唔肯定、唔記得」。

辯方質疑長鏡頭拍攝

辯方向潘展示陳淑莊離開酒吧登上的士情況，並指根據照片拍攝角度，潘當時是在私家車上使用長鏡頭相機拍攝，當日她根本不是偕友人敍舊，而是跟蹤陳。潘否認，強調是在馬路中間用手機拍攝。

雷則供稱，當晚留意到酒吧門外約有五至十人吸煙聊天，包括林瑞華。警方完成調查並離開後，他看見兩名男子扶陳淑莊離開，當時陳「有啲唔係好定，我相信有啲酒意啦，擺下擺下咁」。

控方昨稱，未能成功派遞傳票予其中一名證人，另一市民吳楚勤則拒絕作供。若控方舉證完畢前吳仍未到庭，控方將對陳偉才牽涉沒量體溫的控罪不提證供起訴。法庭又應控方要求向吳發出拘捕令。審訊今續。

案件編號：KCS526408-11/20