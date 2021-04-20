全國政協副主席兼前特首梁振英牽頭成立的803基金，早前去信教育局要求披露在反修例事件中，被投訴行為失當教師的資料，但教育局以私隱條例等理由拒絕。基金隨後申請司法覆核，指有關決定不合理，教協今申請介入訴訟，指起底令人厭惡，公開教師資料對教協會員影響深遠；惟法官周家明指出，不否定教協介入訴訟的良好意圖，惟有關標籤效應、起底的影響，局方陳詞已悉數涵蓋，認為教協無法進一步協助法庭，最終駁回申請，並下令教協支付5萬元訟費。

是次覆核的申請人是803基金有限公司，答辯人則是教育局局長，案件已排期下月20日審理，許可聆訊與正審一併審理。教協本月初去信與訟雙方及法庭，申請介入訴訟，803基金反對，但局方則保持中立，法官周家明今開庭處理。

有教師被起底後飽受滋擾需向精神科求診

代表教協的大狀譚俊傑陳詞指，公開教師資料會造成標籤效應，本案裁決將直接影響教協的教師會員；透露近兩年有教師的個人資料被公開後，受到不同程度的電話騷擾，更需求診心理或精神科，欲呈交相關例子證據供法庭參考。大狀續指，教協是獨立組織、代表教師利益介入訴訟，認為教協的參與可增加公眾對裁決的信心。譚大狀又指，若涉案教師已改過自新，公開他們的資料將大大影響往後的事業發展。

對於申請人質疑教協臨開審才申請介入，構成不公，譚大狀反駁，涉案誓章只有短短數頁，內容提及的標籤效應、公開點名等並非新的議題，不會造成不公。法官周家明問，教協可在哪一方面協助法庭，譚回應「教協可提供真實個案」。惟周官質疑，公開教師資料可引起起底等，是人所共知的後果；譚則謂，個案所提及被起底的厭惡、事主求診等情況，相信可協助法庭作出裁決。

803基金代表指，教協在本案提申請當日已公開表示考慮介入訴訟，但拖延至今個月初才行動，若法庭批准介入，則基金只有不足兩星期的時間就教協誓章回應，時間緊急並對基金造成不便，構成不公。此外，教協指標籤效應對教師、學生、學校所造成的壓力和影響，局方陳詞已悉數涵蓋，無法進一步協助法庭。

基金代表又指，本案主要針對涉及反修例事件被投訴行為失當的教師資料，教協所提交的個案，大部份資料被遮蓋，根本不知道是否涉及反修例事件；並謂局方雖採取中立態度，但亦認為教協欲呈交的資料無法進一步協助法庭。

基金就本申請索10萬訟費 官只批一半

周官聽罷陳詞後隨即裁決，表示不否定教協介入訴訟的良好意圖，惟法庭必須考慮一旦批准教協申請，教協能否就法律觀點及事實爭議進一步協助法庭。周官認為，教協所提出的觀點，包括公開資料容易被起底、標籤效應對教師、學生、學校的影響，如何影響師生之間的信任、老師的事業發展等，這些後果十分明顯，即使缺乏教協一方陳詞，法庭亦沒有損失。惟周官不同意基金所指，批准介入會對基金一方造成不公。

周官最終駁回教協介入申請，基金一方要求教協支付10萬元訟費，惟周官閱讀細項後直言金額過高，聆訊只有30分鐘，簡單、直接，部份支出並無必要，最終只批准一半、即5萬元訟費。

【案件編號：HCAL1969/20】

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