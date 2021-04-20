網民去年5.10發起「母親節和你Sing」，高喊「光復香港 時代革命」等口號，警方闖入旺角MOKO新世紀廣場，發射胡椒球彈並拘捕多人。兩名17歲及15歲的少年因管有天拿水、雷射筆等物被控，早前承認管有攻擊性武器等罪，還押至今日判刑。辯方求情指15歲被告希望繼續學業，未來向工程方向發展，冀法庭可用不影響學業的方式判刑。主任裁判官徐綺薇指，被告更生並非唯一量刑因素，考慮到兩人年紀及案情嚴重，認為須判拘留式刑罰，分別判兩人進入勞教中心及更生中心。

兩被告早前各承認一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，案發時15歲的次被告另承認管有攻擊性武器、管有無線電器具及管有非法用途的工具罪。

辯方今日進一步求情指，現時年屆18歲的首被告有悔意，報告認為他較適合進入勞教中心，但他自幼被確診患專注力缺乏症、過度活躍症及對立反抗症，判入勞教中心對他來說難以承受，希望法庭判他入更生中心。至於現已16歲的次被告，案發時只得15歲，報告指他適合判社會服務令、入住更生中心或勞教中心。

寧願坐監早日復學

辯方指，次被告已還押三星期，現時就讀中四，仍然在學，被告很希望可以繼續學業，未來向工程方向發展，希望法庭可以用不影響他學業的方式判刑，建議考慮社會服務令。鑑於判入中心的刑期不能扣減，辯方指若不判服務令，則可考慮短期監禁，讓被告早日回校讀書。但徐官明言，除非沒有其他更適合的選擇，法庭才會考慮判監。

徐官判刑時指，法庭接納兩人有悔意，但判刑時不可忽略案發時環境。首被告攜有天拿水，對他及別人安全構成危險，而案發時兩人正處於示威活動進行中的商場，商場內已有200人聚集，並有人破壞閉路電視鏡頭，有人叫高反政府口號，並從高處將膠樽掟下，被告們亦管有示威常用的裝備。

徐官指，更生考慮非唯一量刑因素，考慮到被告年紀及案件嚴重，認為嚴格的紀律訓練及勞動有助提醒首被告不要再犯，判首被告入勞教中心。至於案發時15歲的次被告，法庭亦要顧及懲罰及阻嚇性，亦須判處拘禁式懲罰，判入更生中心。

【案件編號：WKCC3788/20】

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