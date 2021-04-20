前年11月警方與示威者在中大二號橋展開攻防戰，其後闖入校園施放催淚彈，並制服多人。三男一女大專生事後被控暴動、蒙面及管有攻擊性武器等罪，案件今在區域法院開審，由法官李慶年主審。控方開案陳詞透露，理大生被告被捕後，身上被搜出一張白紙，上面寫有：「致所有香港人：我哋一定會贏。」控方主要依賴各被告全身黑衣身處暴動現場、配戴裝備及逃跑，指控他們參與暴動。

四名被告分別是中大學生陳起行（21歲）、理大學生李俊皓（24歲）、專業教育學院學生張俊浩（18歲）及中大學生鄧希雯（23歲），同被控一項暴動罪，被指於2019年11月12日在香港中文大學二號橋及環迴東路一帶，連同黃亭陶及其他身份不詳人士參與暴動。據悉，黃亭陶涉嫌已棄保潛逃。

陳、張及鄧各被控一項在非法集結中使用蒙面物品罪，被指同日同地使用護目鏡、防毒面具及濾罐。張再被控攜有攻擊性武器罪，即一個能發出雷射光束的裝置。

控方由外聘大律師張錦榮代表。開案陳詞首先指出，案發地點範圍屬對外開放的公眾地方。案發前一天，中文大學二號橋曾遭多名人士佔據，這些人士從橋上向行車路及火車軌投擲雜物，其後向警方投擲大量汽油彈及磚頭，故警方翌日早上繼續在橋上築起防線駐守，以防交通再被癱瘓。

案情續指，警方防線前方50米被放置了大量雨傘、水馬及垃圾桶等雜物，數十名戴口罩的黑衣人向防線投射雷射光、叫囂及辱罵警員。防線上方的一個小斜坡上另有多名黑衣人埋伏草叢間窺探警方部署。由於黑衣人沒主動攻擊，警方此時沒使用武力。

約於下午二時，環迴東路近物業管理處外的集結人士增至超過百人，帶著口罩或防毒面罩遮掩臉容，並以雨傘作掩護，要求警方退至後方。警方展示橙旗及黑旗，警告會使用橡膠子彈及催淚彈，要求人士和平散開，但由於示威者沒攻勢，警方沒使用武力。

部份警方撤走 非法集結始變暴動

約一小時後，警方指揮官與校方代表商討後撤走部份警員，只留下五名警員在保安更亭內觀察情況。示威者開始從物業管理處向二號橋推進，警方警告會使用催淚彈，示威者反而加速推進，向警員投擲汽油彈、磚頭、石頭等物件，有警員的制服和盾牌被燒着，非法集結演變為暴動。

警方採取行動作出拘捕，四名被告均在逃跑時於物業管理處附近被制服，其中首被告及次被告激烈掙扎，嘗試逃走，需要多名警員制服。所有被告被捕時均穿全身黑衣，被搜出隔熱手套、防毒面罩、破爛長傘等物件，次被告被搜出一張白紙，上面寫有：「致所有香港人：我哋一定會贏。」

開案陳詞最後指，針對暴動罪，控方將依賴各被告全身黑衣身處暴動現場，以蒙面物品掩蓋臉容，在警方多次勸喻下仍留在現場，及後在被追捕時逃走及反抗。至於第三被告，則會依賴比對公眾媒體及警方片段，辨認被告的衣着及臉容，證明他曾在集結中使用暴力。案件繼續。

【案件編號：DCCC362/20】

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