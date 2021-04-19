【本報訊】林鄭政府全力整頓港台。繼空降李百全擔任廣播處長閹割港台後，傳媒零經驗的前行政署長蔡潔如昨日正式出任新增設的「廣播處長顧問」一職，而原商務及經濟發展局助理秘書長張恩慈則擔任港台高級經理（特別支援）。港台指「廣播處長顧問」將落實編輯管理及投訴處理機制，港台並會開設數個職位執行報告建議。

商經局助理秘書長任高級經理

港台行政部昨日發出內部通告，宣佈前行政署長蔡潔如即日出任「廣播處長顧問」，原商務及經濟發展局助理秘書長（通訊及創意產業）張恩慈，上周一起出任港台高級經理（特別支援）一職。兩個職位皆為新設，而行政署長則屬首長級第六級官員，比廣播處長屬首長級第五級更高級。

商經局回覆指， 港台會按既定機制安排人手，落實港台檢討報告建議。港台稱廣播處長顧問是一個有時限的短期兼職合約職位，主要就落實報告中關於編輯管理及投訴處理機制，向廣播處長提供意見；港台亦開設高級經理（特別支援）等數個其他職位，協助執行報告建議。

蔡潔如2012年至2019年間任行政署長，其後退休。蔡任內的行政署，曾於俗稱「公民廣場」的政府總部東翼前地加裝圍欄，限制公眾出入，最終被法院裁定限制公眾使用該地是違憲及違法。張恩慈2016年曾為立法會選舉擔任九龍西地方選區助理選舉主任，亦曾任深水埗民政事務助理專員。

港台節目製作人員工會指，管方以檢討報告為由，凍結公務員升遷及招聘，卻以同一理由開創「廣播處長顧問」新職位，令人質疑高層會閉門落實檢討報告，高壓執行建議。工會又質疑，廣播處長、處長顧問及相關團隊全無傳媒經驗，日後建議恐跟專業判斷漸行漸遠。浸大新聞系高級講師呂秉權表示，蔡潔如熟悉政府運作，可短期內協助整治港台和建新制度，新職位人員料成李百全班底，又相信未來當局會對港台加強控制。

另外，《壹周刊》報道，藝人馬浚偉將加入港台出任高層，掌管電視部，將有獨立團隊製作節目。港台回覆，馬下月中起擔任港台第二台節目主持，今日交代詳情。