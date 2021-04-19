【本報訊】警方前年11月在灣仔堅拿道西一個單位撿獲59支汽油彈及79支懷疑汽油彈半製成品，年齡介乎19至24歲的四男一女涉案人士最初被控管有爆炸品，控罪及後修訂為串謀縱火罪。案件昨於區域法院再訊，其中23歲女被告承認交替性質的管有物品意圖摧毀或損壞財產控罪。控方透露，本案是反修例運動以來，撿獲最多汽油彈及半製成品的案件。法官押後至本月30日判刑，其餘不認罪被告下月受審，全部被告續還柙。

女被告楊泳茹（23歲）承認前年11月2日在灣仔堅拿道西一個單位內保管或控制59個汽油彈、79個載有白色廢棉的玻璃瓶、50個玻璃樽、約4.6公升含柴油液體、約1公斤含異丙醇液體、約4.9公斤含汽油液體，尚有白色廢棉、布條、布及毛巾，意圖在無合理辯解情況下用以摧毀或損壞他人財產。

同案四男否認串謀縱火

案情指案發當日維園有集會活動，警方刑事情報科人員監視堅拿道西冠景樓4樓一單位。同日下午採取行動，兩名警員掩至單位門外，察覺單位傳出濃烈汽油味，要求開門但無回應，破門入內發現單位已空無一人。此時，在外監視的警員看到單位內的四男一女從露台跳到3樓簷篷及平台逃走。五人逃走過程遭不知名目擊者拍下，片段中五人容貌清晰可見。

一名俄羅斯籍男子當時身處該大廈3A單位內，目擊五人由3A室露台衝入其單位。五人曾要求匿藏在其單位，惟男子拒絕，五人最終從單位正門離開。女被告及後在升降機大堂近防煙門位置被截停，遭警員以涉嫌藏有攻擊性武器罪名拘捕，警誡下保持緘默。

警方其後在涉案單位內搜出伸縮警棍、印有「POLICE」（警察）字樣的胡椒噴霧、鐵鎚、防毒面罩等物品。控方庭上透露，本案為反修例運動已知案件中，撿獲汽油彈及半製成品數量最多的一宗。

辯方求情指被告獲家人支持，已對事件感到後悔，並呈上案例稱明白量刑起點應不少於45個月，但不至於判監四至五年。法官押後判刑。同案其餘四名男被告鄭錦輝、丘建威、莫禮滔及黃建棋否認串謀縱火以及交替控罪，案件下月14日開審。案件編號：DCCC97/20