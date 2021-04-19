【本報訊】疫情下市民假日愛郊遊，塔門、東平洲更屬熱門露營、行山地點。運輸署發出通告，由翠華船務營運的三條來往東平洲、塔門的街渡航線將於下月1日起加價，加價1至10元不等，加幅約7.1%至16.7%。其中馬料水至東平洲的來回票價加10元，即來回船飛要100元；塔門來往黃石及馬料水的假日單程票價亦獲准加價兩元，至每程16元及30元。

運輸署發通告，馬料水至東平洲、塔門至黃石及塔門至馬料水的三條街渡航線獲准下月1日加價，加幅約7.1%至16.7%。假日收費方面，塔門至黃石單程票價加2元至每程16元，加幅14.3%，馬料水至塔門單程票價同樣加2元，即每程要30元，加幅達7.1%；塔門至高流灣的分段收費則每程加1元，即由10元加至11元，加幅10%。

區議員促設優惠 減島民負擔

非假日收費方面，加幅最大為塔門至高流灣的平日分段收費，由6元加至7元，加幅達16.7%，塔門至黃石的非假日單程票價亦由9.5元加至11元，實質增加1.5元，加幅達15.8%；馬料水至塔門的單程票價由18元加至20元，加幅11.1%。

當區區議員譚爾培對運輸署疫市下批准船公司加價不滿，指目前約有百人居住塔門等島上，不少為65歲以上長者，他們出入市區靠街渡，但現時街渡沒有長者優惠，即使每程平均僅加1至2元，對長者仍是負擔很重，加上不少人於假日到塔門等探望親人，加價非只影響遊客。他促船公司應提供長者票價優惠，減輕島上居民的交通費負擔。翻查資料，以上三條街渡航線已納入政府交通費補貼計劃。