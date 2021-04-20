本港疫情持續，社區更首次出現感染南非變種病毒個案，衞生署今日（20日）再就使用疫苗效益和疫苗安全監察相關事宜召開簡介會。專家引述最新研究指，現時香港兩種疫苗應對變種病毒都會「跌watt」，其中應對南非B.1351變異株，中和抗體水平下跌尤其明顯。惟許樹昌強調，增加疫苗接種率能減低病毒變異情況，呼籲盡快接種疫苗，委員會本周四（22日）亦會商討孕婦和有意懷孕婦女接種指引事宜。

科興對兩種變異株抗體水平分別跌5至7成

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌指，本港近日出現兩宗變種病毒個案，初步資料顯示屬南非變種病毒，暫時看不到在社區擴散，因變種病毒傳播力強，如在港流行，會引致較高入院率，曾確診但並非感染變種病毒的人亦有機會再次感染。

許續指，變種病毒對科興或BioNTech疫苗的抗體水平皆有影響，其中科興疫苗應對英國變異株B.1.1.7和南非B.1351變異株，國內學者透過體外抽血，發現中和抗體水平分別下跌5成和7成，不過相關研究並非藥廠進行的大型研究和「實戰經驗」，參加人數亦只有數十人，但仍有一定科學參考價值。

他指世衞預計會在本月底審核科興疫苗，屆時相信有更多數據可提供。

增加疫苗接種率能減低病毒變異

許樹昌又指，同類外國研究，BioNTech疫苗應對南非變異株抗體亦跌9成，但應對英國變異株疫苗有效率仍有逾85%，他指雖然中和抗體水平跌9成，但實際仍有一定效力；而打疫苗後，抗體不論是針對甚麼年齡層，都最少已能維持半年；增加疫苗接種率能減低病毒變異情況，故再次呼籲市民盡快接種疫苗。

他又指，現時有更多數據證明，孕婦在接種疫苗後可產生抗體，甚至可經臍帶血及母乳為嬰兒提供保護，專家委員將於本周四（22日）商討更多有關孕婦、有意懷孕婦女和正哺乳婦女接種疫苗指引，隨後會再向公眾交代。

至於康復者接種疫苗方面，他指目前建議康復者只需接種一劑疫苗，BioNTech疫苗需要出院90日後接種，科興則要出院半年後再接種。

料需不少於6成接種率始達群體免疫

許樹昌又指，雖然世衞反對疫苗護照，但相信香港、新加坡等地會照樣推行，有信心科興疫苗最終會通過世衞審核，屆時料可獲更多國家承認作為疫苗護照。他又指，不同流行病要達到群體免疫的疫苗接種率各有不同指標，料COVID-19需要不少於6成接種率。

醫院管理局總醫療衞生統計師張德麟指，局方整合2018年至今年同期3月22日至4月18日的死亡、急性中風和急性心肌梗塞的數據，並未留意到數據有特別上升的情況，其O/E ratio（實際數與預期數比率）亦全部少於1，意味該段時期的急性中風和急性心肌梗塞等死亡人數實際數字沒有顯著增加，但因數字未有細分出長者組別，須待署方或港大等機構更深入作研究分析。

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