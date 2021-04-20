身在海南出席海南博鰲亞洲論壇的特首林鄭月娥先後接受內地官媒訪問，除感謝中央協助香港落實《國安法》及修改香港選舉制度，令市民「重獲昔日的自由，能暢所欲言，能夠出門活動」，聲稱香港經濟最壞的時間已過，估計今年會有3%至5%的經濟增長。對於因國安法及修改選舉制度而受西方國家及媒體抨擊，林鄭反斥是外國勢力對中國富強感到「心裡不舒服」，相關批評旨在圍堵中國。

林鄭接受央視訪問時說，香港自2018年底開始受中美貿易糾紛影響，出口、進口受到影響，2019年間則受到「社會動盪、黑暴」影響，加上過去逾10個月的疫情，令香港受多重打擊。但她認為，最壞的時間已經過去，估計2021年香港的經濟增長約為3%至5%，期望香港能繼續提升國際金融中心、商貿中心、航運心中、法律仲裁的中心。她亦指，對於國際社會的批評，早一段時間都很用心地發聲明反駁，「但後來發現他們是有根本的偏見及另有目的。無論香港怎麽反駁、怎麽說明，都很難改變他們的看法。」

林鄭接受中國環球電視網（CGTN）訪問時則說，中央先後助香港落實《國安法》及修改香港選舉制度，有助社會回復穩定，相信管治人選能以香港整體利益出發， 「改革後的選舉制度是否能選出既愛國、又以香港整體利益為重的合適人選，我們要拭目以待，但我很有信心。」

另外，林鄭與海南省委書記沈曉明會面時說，香港和海南兩地在中國、國際雙循環中均處於重要位置，建議雙方著眼優勢互補、協同發展、拓展合作領域、加強兩地產業互動、開展青年就業計劃等；沈曉明亦說，期待雙方加強專業服務、航空、醫療等領域合作，歡迎香港青年到海南研學和就業。

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