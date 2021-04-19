【本報訊】再多一人接種COVID-19疫苗後死亡，一名54歲男煙民前日凌晨被發現昏迷家中猝死，死前16日曾接種國產科興疫苗，衞生署指暫未有臨床證據顯示其死因由疫苗引起。本港累計有17人接種疫苗後死亡，其中15人是接種科興疫苗、兩人接種復必泰。

無長期病 出事前曾胸口不適

死者是一名沒有長期病患紀錄的吸煙人士，本月18日凌晨被發現在床上不省人事，救護車送往北區醫院急症室後已心搏停止，搶救無效後離世。據了解，家屬報稱死者在送院前數天已有胸口不適等情況。

醫管局指，死者數天前開始出現頭暈，曾於本月2日在沙田源禾路體育館社區接種中心接種第一劑科興疫苗，接種後逗留在中心觀察期間並無任何不適紀錄。

衞生署指，暫未有臨床證據顯示其死因由疫苗引起，醫管局已向死因裁判官呈報有關個案，衞生署亦會按機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

另外，前日亦再多十人打針後不適送院，其中七人已出院，兩人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院。兩名留院人士分別為一名20歲男子，他於香港中文大學醫院社區疫苗接種中心打針後腦癇發作；另一人是31歲男子，於龍琛路體育館社區疫苗接種中心打針後失去知覺，兩人同樣是接種第一劑復必泰疫苗。

截至昨日，共有741,300名市民已接種第一劑疫苗，382,200名市民已接種第二劑疫苗。