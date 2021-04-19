【本報訊】港大學生會日前向校長張翔發公開信，指張在校內推行國安教育為「掛國家安全為幌子，行政治任務為實」，中共官媒《人民日報》發表評論文章，批評港大學生會相關公開信「挑釁、抹黑」一國兩制和破壞憲制秩序，更不點名批港大學生會前會長葉芷琳，警告校園中的「亂港分子」，「玩火者必自焚」。葉芷琳回應稱已卸任學生會會長，對指控感無奈，又相信日後學生會會繼續秉持良知行事。

港大學生會在香港國安委首辦國家安全教育日翌日向校長張翔發公開信，指在大學內推行國安教育為斷送院校自主，校方在政治命令前視專業操守為無物，向政權折腰，「甘作傀儡，扼殺學術，愧對學士先賢」。

稱港教育須「猛藥去屙」

《人民日報》昨發表題為〈切除港大學生會「毒瘤」，還校園一片安寧〉的文章，除指學生會挑釁、抹黑，「囂張氣燄令人髮指」外，又指學生會以往在其刊物《學苑》刊登港獨文章，更曾舉辦美化黑暴畫展，「在反中亂港的邪路上早已劣迹斑斑」，在國安法已實施，北京亦出手「完善」選舉制度，港大學生會仍「賊心不死、逆勢而行」，更質疑他們並非學生，而是藏匿在校園中的暴徒，強調港大學生會在「底線邊緣」瘋狂試探，「如此學生會已到了非管不可的時候」。

文章指香港教育已誤入歧途，必須改革，認為要「猛藥去屙」，去除象牙塔中的「惡瘤」，令「毒教師、毒學生」失去存身之所，又不點名警告學生會前會長葉芷琳，「看看正在服刑的周庭就該知道：早知今日何必當初，等待反中亂港分子的只有監牢和手銬。我們也正告隱藏在校園中的亂港分子：玩火者必自焚。」

遭官媒批評的葉芷琳接受本報查詢時表示，她已經卸任港大學生會會長一職，對《人民日報》指控及「警告」感無奈，她未來會以校委會本科生代表身份繼續跟進大學事務，葉又說，學生會現時已進入補選階段，相信學生會未來會繼續秉持良知行事。

根據《學苑》所指，有關公開信是由港大學生會評議會大學事務委員會所撰寫；由於港大學生會現時陷入「斷莊」局面，其間由上屆學生會幹事署任。