【本報訊】秀茂坪寶達邨奪命大火，三代六口同堂的陳家四人不幸葬身火海，家屬昨晨到殮房認屍，飽受喪妻亡女打擊的長女婿神情哀傷，需親友攙扶。據知，陳家本來幸福滿瀉，次女陳穎施三年前大學畢業，父母原可安享晚年，兩歲孫女饒沛霖更是全家開心果，可惜一場無情大火帶走了四條人命及一家的幸福。

火海逃生的姓陳（60歲）男戶主目前仍然留醫，情況危殆。昨晨9時許，三男一女親友到富山殮房認屍，其中姓饒（26歲）長女婿最難過，手握紙巾拭淚，親友攬抱安慰，各人逗留至11時許離開。

寶達邨達喜樓互助委員會會長吳偉俊表示，已向民政署申請籌款，昨晚開會討論細節，籌款數目不設目標，款項會用作協助陳家辦理身後事。吳慨嘆事件非常不幸，不少街坊連夜失眠，一名熱心市民自掏腰包下星期日（25日）打齋超渡亡魂。

死者友人留言悼念

火警中喪生的四名死者，包括男戶主的姓劉妻子（47歲）、長女陳樂施（27歲）、次女陳穎施（26歲）及長女的兩歲女兒饒沛霖，霖霖既是父母的小天使，也是外公外婆的乖孫女，亦是穎施最愛的姨甥女。

在穎施的Instagram中，上載最多霖霖的相片，紀錄姨甥女的成長足印，穎施暱稱霖霖「肉包子」及「肥小丸子」，其中一段片段中霖霖剛洗完澡，頭髮尚濕，在家中膠墊上爬上爬落嘗試站起。另一段是霖霖啜着奶嘴、睡眼惺忪地在床上翻來翻去，穎施在IG寫道：「點都要纏住人先瞓，吾（唔）係就喊」。

最有趣一段是霖霖已頭髮長長，長了門牙，已略懂說話，當時疑是新春期間，穎施教一句「新年快樂」，霖霖則說一句「呀年快樂」，穎施教「恭喜發財」，霖霖則說一句「恭你發財」，說着「BB話」的霖霖相當精靈可愛。穎施其中一張相片中，她推着嬰兒車帶霖霖外出，穎施望着姨甥女一臉笑容。IG亦見穎施飼養一隻迷你松鼠狗。

據悉，穎施2018年畢業於嶺南大學，今年1月20日生日時，上載一張捧住蛋糕的相片，寫上「謝謝媽媽」。她生前人緣頗佳，不少人在IG留言悼念：「世事無常，你永遠唔會知，明天會發生咩事，珍惜身邊嘅人，施姐，再見」，「老天這個玩笑開太大，RIP」。

按摩椅多無鋰電池

穎施的IG片段中，亦可一窺他們住所環境，家中不僅有一張按摩椅，也有一部按腳機，警方指起火原因疑是按摩椅鋰電過熱所致，理工大學電機工程學系教授鄭家偉指，大部份按摩椅都沒有鋰電裝置，「因為鋰電是供流動裝置使用，而按摩椅一般都唔會隨處移動」。他指鋰電質素參差，隔開正負極的隔膜物料一旦損壞，有可能過熱起火，提醒市民須留意充電位有否過熱，有異狀便須停用檢查。