【本報訊】報案市民潘美美昨接受辯方盤問時，被質疑報警時虛報姓「黃」，直至錄口供時才將真實姓氏告知警方。她同意虛報，但否認說謊，辯稱：「當時時局咁亂，我又見到陳（淑莊）小姐咁敏感嘅人、咁敏感嘅地方，保護吓自己都係人之常情。」辯方又指，上周她替另一名證人雷皓霖致電警方，要求更正口供內容。潘同意，但稱雷打了科興肺炎疫苗後「極度不適」，才拜託她致電警方。辯方質疑兩人曾討論案情，潘否認稱：「我只係接收囉！唔係討論囉！我冇加自己嘅意思入去囉！」雷則稱：「我唔知咁叫做討論。」

代另一證人改口供 被指商案情

辯方昨質疑雷上庭前曾與潘討論案情，但雷否認，僅稱「自己睇返自己口供紙」。辯方續質疑，雷曾要求潘代為告知警方，指需要修改口供中兩處出入，包括他當晚看到被告林瑞華在涉案酒吧外聊天而非吸煙；以及陳淑莊是在三人陪同下離開酒店而非兩人。

被問到為何認得林瑞華，雷解釋案發前曾經「喺區議員facebook、議題新聞見過，貼嗰啲poster（海報）見過」，加上林曾脫下口罩並「擰過嚟」，故他認為沒有認錯人。惟辯方質疑，雷不可能在案發前看到餐廳外貼有林的海報，雷聞言回應稱：「呢樣我唔肯定，可能係facebook。」

辯方認為雷供稱案發前見過林的海報一說並非事實，雷回應稱「咁我搞錯」，但否認供述當晚的情況內容不盡不實、誇大或揑造。潘雷二人作供完畢後，在兩名便衣警護送下，登上私家車離開法院。