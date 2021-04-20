酒樓女經理為了協助任職銀行客户主任的兒子追業績，介紹同事開設支薪戶口，然後擅自轉賬造數，串謀詐騙銀行佣金。兩人早前在東區裁判法院承認一項串謀詐騙罪，主任裁判官羅德泉今判刑，考慮犯案背景後接納感化官報告建議，對客户主任判以160小時社會服務令，其母親判以12個月感化。

男被告林其鋒（30歲）案發時是渣打銀行（香港）有限公司客戶拓展部主任。2017年4月11日至12月18日期間，林其鋒獲派駐中環一間分行，負責為顧客開設戶口，若客戶使用新開設的戶口支薪，薪酬金額將會計入林的業績，以計算其季度佣金。其母張佩君（56歲）案發時在金御海鮮酒家中環分店經理，負責處理前線員工的支薪安排，但公司沒規定員工需在指定銀行開戶口。

廉署調查發現，張佩君的四名同事及金御一名茶客疑被促使在渣打銀行開設戶口，有數筆款項在未經該五名戶口持有人授權下，由張佩君個人戶口轉賬至該些戶口再被轉走。林其鋒因而獲發額外季度佣金共4,520元。

辯方大律師早前求情指，林畢業後首份工作任職渣打銀行櫃台員，其後晉升至客戶服務主任，因未達業績指標而感到不開心。母親愛子心切，介紹同事開設支薪戶口，並擅自轉賬造數，串謀詐騙銀行佣金。大律師今補充求情指，兩人報告內容正面，被告已顯示悔意，希望裁判官接納報告建議。

【案件編號：ESCC429/21】

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