美國歧視亞裔女性情況再惹關注，當地有組織指，在去年3月19日至今年2月28日期間，全美共收到近3,800宗亞裔被歧視案件，其中約68%的受害者為女性。專家認為，是種族主義加上性別歧視的融合所致。

組織「停止仇視亞裔、太平洋島裔」（Stop AAPI Hate）指，亞裔女性被歧視的個案是男性的2.3倍。歧視的方法包括使用言語暴力，佔總個案約69%；其次為被迴避，佔20.5%；第三為肢體暴力，佔11.1%。逾三分一個案發生在公司內，四分一個案在街道上發生。

病毒與種族錯誤連繫

三藩市州立大學亞裔美國人研究教授羅素鄭（Russell Jeung）表示，種族主義和性別歧視的融合，包括亞裔女性溫順及屈從的刻板印象，很可能是造成這種差距的因素。

他指，疫情亦為人們歧視亞裔女性提供另一個「藉口」。今年歧視個案急增，源於有部份去年的個案延至今年才報告，因近期歧視問題再惹關注，促使更多受害者站出來，強調向來都明顯出現少報的情況。

對於本年初起出現的亞裔長者遇襲浪潮，他表示：「我認為這是不同的趨勢，今年是暴力行為浪潮，去年的則為種族歧視，但兩者是相關的。」而兩者的分別是，大多數暴力事件並非明確地是出於種族動機；而種族歧視則是病毒與亞裔美國人出現錯誤的連繫。

他認為，要解決歧視的根源須從教育、增加保障公民權利等方面着手。他認為拜登早前簽署的備忘錄，是針對「仇恨事件」而非「仇恨犯罪」，這可更全面解決歧視問題。他解釋指：「如果僅將注意力集中在仇恨犯罪上，就只能解決亞裔美國人正在經歷的種族歧視問題的一小部份。」

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