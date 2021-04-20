前立法會議員陳淑莊與香港中小企食店聯盟召集人林瑞華等人，被票控去年4月在太子一間酒吧內違反四人限聚令，案件今續審。第三被告酒吧持牌人反對將其書面供詞呈堂，指當時被牌照組的警員誤導，沒有向他施警誡，他以為自己是助查者。據控方證人供詞透露，當日到場調查的警員發現酒吧有逾30人貌似開會，僅向持牌人作出勸喻，惟後來牌照組接獲逾百宗投訴指陳淑莊涉違反限聚令，才申請搜查令進一步調查。

被告陳淑莊（49歲）及林瑞華（36歲）各被票控一項「參與受禁羣組聚集」罪，涉嫌於去年4月2日至3日在大南街地舖酒吧「HANDS」犯案。酒吧持牌人陳偉才（32歲）則面對兩張傳票，首罪指他營運涉案酒吧，明知而容許群組聚集；次罪則指他身為餐飲業務負責人，未有遵從食物及衞生局局長指示，容許某人進入酒吧前未有量度體溫，及容許多於四人同坐一桌。

看不到酒吧枱上有任何酒精飲品或食物

控方庭上讀出警長50330的書面供詞，他指當晚與同僚接報到涉案酒吧調查時，酒吧大閘外貼了一張寫有「private」字樣的A4紙。酒吧內燈光昏暗，有人用擴音器說話，並在PowerPoint投射影像，約20人正在聆聽。

警長續指，當時涉案酒吧內的每張枱約有3人，另約有10人站在水吧旁的走廊，亦有約10人站在正門，全部人均面向投影畫面，並且拿著水杯，但他不知裝有甚麼液體。此外，他看不到酒吧枱上有任何酒精飲品或食物。

當晚被告陳偉才向警方表示「HANDS」是一間西式餐廳，已於晚上10時停止營業，現正與股東及法律顧問研討應對新法例的方案，不向公眾開放。警長指，警方沒向其他人作進一步調查，而調查期間沒看到被告陳淑莊或其他知名人士。

其後高級警員52498勸喻陳偉才，指疫情嚴峻，應盡量減少聚會人數。陳表示明白，會盡快完成會議並拉閘。警方離開時，涉案酒吧已拉下閘門至離地約半呎。

警認沒有施警誡 指當時沒有足夠證據

辯方反對將被告陳偉才於同月23日錄取的書面供詞呈堂，指他當時被警員7569黃沛東誤導，在沒警誡的非自願情況下錄取口供。陳當時以為只是協助調查，不知道自己是被捕人或被告。辯方指，將供詞呈堂會侵犯陳的權利，令他不獲公正審訊，希望法庭行使酌情權剔除有關供詞。

當時駐守旺角區牌照組的黃沛東供稱，他為陳偉才錄取口供前，已清楚解釋羈留人士權利及接受警方調查前通知書，陳亦簽署同意。錄取口供後，陳亦看過有關口供副本，並簽署同意。過程中陳一直有兩名律師陪同。

辯方質疑，黃為陳偉才錄取書面供詞當日，其上司亦向法庭申請搜查令，搜查涉案酒吧，並非警方一貫做法。黃同意不是一貫做法，但強調他事後才知上司同日申請了搜查令，要求涉案酒吧提供案發當晚的收據，以查證其於晚上10時前有否營業，若有則涉嫌違反限聚令。

黃在裁判官鄭念慈查問下稱，他為陳偉才錄取口供前，並沒有施警誡，因為當時警方並沒足夠證據懷疑他干犯限聚令。

高級督察承認當時懷疑犯案的是陳淑莊

黃的上司、高級督察游凱茵在盤問下供稱，黃向陳偉才錄取口供前，警方已針對涉案酒吧向法庭申請了兩張搜查令，並於陳錄口供當天，再申請了一張搜查令。辯方指，警方向陳偉才錄口供前，已有足夠證據懷疑陳干犯了限聚令；游不同意。

鄭官問，若果警方沒證據合理懷疑陳偉才犯案，為何會申請多張搜查令。游回答，因當時牌照組接獲逾百宗投訴，指陳淑莊涉在一間酒吧內違反限聚令，警方調查後發現是涉案酒吧，故申搜查令作進一步調查。她同意警方當時懷疑犯案的是陳淑莊，而非陳偉才。去年5月12日，牌照組將本案轉交重案組跟進。

審訊明續。

【案件編號：KCS526408-11/20】

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