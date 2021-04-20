前年8⽉11⽇全港多處爆發反修例衝突，⾄12⽇凌晨有示威者在沙⽥警署外集結，警⽅清場拘捕多⼈。六男一女被控非法集結、襲警及無牌管有無線電通訊器等罪。案件原定今早在沙⽥裁判法院開審， 但主審裁判官因病缺席，主任裁判官溫紹明協助管理案件時，得悉控方今日仍有文件未交給辯方，連珠炮發批評控方：「你講真㗎？我以為我聽錯。好彩唔係我審。」「今日開（審）㗎啦喎原本，咁樣公道咩？真係唔應該囉。如果係你，你激唔激氣呀？」

主任裁判官溫紹明今透露，原定主審的裁判官崔美霞抱恙，下星期一復工，建議將案押後到下星期一開審。本案原訂審期12日，將縮減至9日。辯方同意，並透露其中第四被告將會認罪，而辯方亦不會就雷射筆專家提爭議。控方稱將有37名證人，溫官指審期既已縮短，亦有被告認罪，要求雙方休庭商量減少傳召證人。

半年前定審期 警員昨日才錄取口供

其後，溫官與控辯雙方核對證人列表時，第三被告的大律師稱，今早才收到控方交給辯方的新資料，是被告被搜身時的片段，而警員供詞更是昨日才錄取。大狀指看過片段後如不爭議真實性，不會要求傳召此拍片警員證人，但希望控方不要再中途補充新資料。

溫官問控方，是否已經交齊所有資料予辯方，外聘大律師許偉進稱仍有少部份資料未交給辯方。溫官聞言驚訝，連珠炮發詢問控方： 「你講真㗎？我以為我聽錯。好彩唔係我審啫。我一定唔會容許呢啲事發生。」溫官翻查資料，問：「單案幾時訂審期㗎？半年前喎，2020年10月7日排期，今日都未交齊。阿Mr Hui，你嗰時都喺度㗎喎。」

溫官續稱，「真係唔應該囉。你自己諗下，咁樣公道咩？如果係你坐喺度（指住辯方位置），你反唔反對？你押唔押後？今日開（審）㗎啦喎原本」。溫官再問現時是否仍有資料未交予辯方，主控稱「唔係，只係涉及好少部份」，溫官聞言稱：「即係係啦。你覺得好少部份啫，可能辯方覺得好重要！」續指：「阿Mr Hui 呀，你知咁樣係唔應該發生呵？如果係你，你激唔激氣呀？」主控面有難色，只稱：「我唔可以多講嘞。」

其後在溫官協助下，雙方同意只需傳召16個證人，並有一個證人預留讓辯方盤問，比控方稱雙方協調後仍要求傳召24人為少。溫官此時稱，認為控方不應傳召不必要的證人，如一些過程沒有爭議的話，雙方可用同意案情方式處理。溫官指原本今日開審，只因裁判官抱恙才會有如此奢侈的時間做案件管理，「唔係傳晒咁多個證人嚟呀？」

質疑控方有時問不重要問題「你哋由幾時加入學堂開始問起喎」

溫官並說，有時控方向證人發問與案無關的問題，變相令到裁判官「罰抄」，「你哋唔係由案發嘅時候問起喎，你哋由幾時加入學堂開始問起喎。我哋喺度抄抄抄，抄完先知唔關事，咁樣好痛苦㗎。浪費時間，浪費公帤，我哋啲人工都唔係平㗎。」

溫官將案件押後至下周一開審，屆時將會由裁判官崔美霞繼續審理案件。

案被告依次為無業漢區嘉偉（25歲）、公務員李⼦豪（26歲）、甜品店侍應葉盛富（22歲）、助理⼯程師楊基樂（24歲）、數碼市場職員蔡承志（23歲）、運輸⼯何皓賢（25歲）及女⽣林嘉慧（19歲）。

七⼈被控在沙⽥警署外參與非法集結。首被告區嘉偉另被控當晚在沙⽥⽲輋邨順和樓外襲擊警察楊竣然、在公眾地⽅管有攻擊性武器及無牌管有無線電通訊器具三罪，即涉同⽇同地藏有⼀個能發出雷射光束的裝置，及⼀個無線電收發器。第三被告盛富另被控⼀項無牌管有無線電通訊器具罪，即同⽇同地無牌管有⼀部無線電收發器。女⽣被控在公眾地⽅管有攻擊性武器罪，即發出雷射光束的裝置。

案件早前提訊時，代表葉的⼤狀曾表示，葉看到有不知名被捕⼈⼠遭警員「打到成頭都係⾎」，然後該被捕者被帶到廁所後發出慘叫聲，有便衣探員繼⽽問葉：「係咪想好似呢個⼈⼀樣？」

【案件編號：STCC1188/20】

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