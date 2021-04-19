【本報訊】特區政府在美國經說客安排「政治活動」，參與機構除了貿易發展局，香港交易所亦有牽涉其中。根據美國司法部資料庫，其中一份文件披露港交所透過同時受聘於伊拉克政府的Holly Strategies Incorporated為說客代表，前年9月25日至10月2日間一連六個工作天跟華府多個組織、部門及政治人物密集式接觸。

文件顯示，接觸包括一次電郵眾議院軍事委員會、兩度電郵國防部、三次電郵國務院，以及四次電郵國土安全局；說客代表亦最少四次電郵眾議院議長佩洛西及參議院領袖麥康奈爾，最後安排與佩洛西10月1日及2日會面；10月2日亦安排了跟多名時任共和黨眾議員見面，包括斯卡利斯（Steve Scalise）、麥卡錫（Kevin McCarthy）、威爾森（Joe Wilson）及約霍（Ted Yoho）。

報稱商收購倫交所事宜

最矚目的會面，對方為美國總統行政辦公室，接洽人員為時任總統特朗普的特別助理Tim Pataki。上月被港府批評意識形態和政治存在偏見的美國傳統基金會（Heritage Foundation），亦有跟港交所會面。至於接觸原因，文件「申報」涉及港交所收購倫敦證券交易所事宜；翻查資料，當時美國參眾兩院的外交委員會剛分別通過各自版本的《香港人權與民主法案》，盛傳兩院將快速表決法案。

港交所接受本報查詢時稱不評論有關事件。消息人士指，監管機構與政策制訂者不時就商業事項保持對話，有關文件披露游說公司接觸美國各政府部門的時間。當年9月11日港交所宣布向倫敦證券交易所提議合併，惟10月8日宣佈放棄收購計劃。