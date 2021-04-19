近日香港警方頭目與黨媒針對《蘋果日報》的攻擊一波接一波，係威係勢，槍桿子加筆桿子夾擊，在新聞界造成的寒蟬效應可想而知。只不過，整肅輿論不只發生在香港，一向管控嚴厲的中國也在加碼，網絡、黨史、教科書、圖書館、影視等規管升級，連前總理溫家寶的文章《我的母親》也被和諧。中共為何在7.1慶祝建黨100年之前如此風聲鶴唳？是不是如1,600多年前的秦軍「以為王師已至」？

溫家寶文章被和諧越受歡迎

香港電台被整肅、《蘋果日報》被攻擊，這是中共港共繼續為港版國安法立威的傑作，更是7.1前整肅輿論的急就章。一向以偉光正自居的中共，要風風光光地慶祝百年大壽，更要藉此鞏固習近平連任總書記的「民意」基礎、國際形象，豈容境內輿論出現質疑、批評的聲音？整肅網絡、傳媒是為新時代歌功讚德（粉飾太平）的當務之急，改寫黨史（中史）、教科書則是思想建設（洗腦）的長遠大計，中港兩地正同步進行。

令人意外的是，溫家寶在《澳門導報》連續刊出四篇《我的母親》，網易、手機鳳凰網等網站都曾轉載，但昨日相關網頁出現「網頁跑丟了」、「頁面不存在」的「404」提示，微信、微博也禁止分享。越是被和諧的文章越受歡迎，是中國網絡的定律。溫家寶的文章在3月25日至4月15日刊出，原本未見轟動，但一被和諧就在海內外網絡廣傳，讀者也爭相解剖「死因」。

溫家寶在總理任上曾多次公開贊同的普世價值，已經被中共拋棄，但他似乎難忘舊情，在緬懷慈母時的最後篇章中重申：「我心目中的中國應該是一個充滿公平正義的國家，那裏永遠有對人心、人道和人的本質的尊重，永遠有青春、自由、奮鬥的氣質。」沒有直接歌頌新時代的中國已臻如此境界，被挑剔甚至誇大為對現實不滿，在整肅輿論的大氣候下，似乎也在理。

溫家寶在文章中還引用母親給他的兩封信，談及為官之道，一是要上通、人和、「孤樹難成林」，二是連任後希望他與大家同舟共濟、「平平穩穩渡過五年難關」。或者是言者無意，但聽者有心，讀者難免要拿溫家寶的作為、地位與現任總理李克強作比較，視為是對習近平的勸諫。在中共第四代領導集體中坐第二把交椅的人，如今也被噤聲，相比之下，港台、《蘋果》被整肅，又有甚麼了不得？「煮到嚟咪食囉。」

百年國民黨曾舉民族復興旗

其實，中國網絡和諧溫家寶文章，凸顯的是當局風聲鶴唳，忘了說好的「四個自信」（道路、理論、制度、文化自信）。《晉書·謝玄傳》記載：「聞風聲鶴唳，皆以為王師已至。」說的是383年的淝水之戰，謝玄率晉軍以寡勝眾，秦軍敗退時的情形。中共如今準備大舉慶祝百年壽辰，又在大肆宣揚戰狼外交一洗兩甲子恥辱，聲言西方的圍堵不能阻止中華民族的復興，何以不似晉軍反像秦軍，怕王師怕成這樣？

百年老店、百年政黨，在中國歷史上並不多見。1994年11月24日，中國國民黨的百年慶典是在台灣舉行的，時任黨主席李登輝致辭時強調，「本黨肩負振興中華民族的神聖職責」，因此，「全黨必須經由『主權在民』原則的堅定實踐，在政黨政治的良性競爭中，爭取最廣大人民的支持。」16個月後，即1996月3月23日，台灣迎來了史上第一次總統直選。

百年中共也在高舉民族復興的大旗，與百年時的國民黨異口同聲，會否再殊途同歸？前景不明。現時看得到的是，中港的準黨禁、準報禁，走的是國民黨在台灣繼續動員戡亂的道路，也因而風聲鶴唳。

李平

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