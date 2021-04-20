疫情下為病人「照肺」是其中一項找出確診者的重要方法，但解讀醫學影像需時，難免對臨床工作造成負擔。中大工程學院及醫學院組成聯合研究團隊，開發出人工智能（AI）系統，可自動檢測胸部電腦斷層掃描（CT）影像上的肺炎病灶，平均每次僅需0.04秒即能辨別病灶位置，並計算出佔全肺範圍比例，便利醫生分析及診斷。團隊預料，系統可大幅提高相關診斷的效率，協助監察病人病情變化，並減少人為失誤。

CT影像特徵易識別COVID-19病人 惟傳統閱片需時長

胸部電腦斷層掃描（CT）是用作檢測肺炎病灶的方法之一，透過儀器得出多張病人胸部橫切面CT影像，經放射科醫生分析後，便能診斷出是否有「肺花」等情況。

COVID-19病人的CT影像更有其特徵，病灶位置會分散在肺部不同位置，與其他病症產生的肺炎有較明顯的差異，因此CT可用作輔助找出潛在確診者。不過，傳統閱片過程中，放射科醫生約需5至10分鐘分析一份完整的CT影像，在疫情高峯時臨床負擔較大。

AI 0.04秒即可準確分析CT影像

中大工程學院計算機科學與工程學系、與中大醫學院影像及介入放射學系，組成跨學科研究團隊，開發出一套人工智能（AI）系統，可自動分析病人CT影像，判斷出COVID-19的感染病灶。

團隊採用威爾斯親王醫院、瑪嘉烈醫院及屯門醫院的數據庫，透過由去年1月24日至4月16的數據訓練AI，最後只需0.04秒即可準確分析一份CT影像，速度遠超傳統閱片。AI亦可計算出病灶佔全肺的比例，並比較新舊CT影像的不同，用作判斷病情及跟進病情變化。

讓AI直接於德國及內地數據庫受訓

由於CT影像並非一式一樣，基於不同地區、不同人種、不同儀器等因素，產生的影像都有些微差異，如解像度、影像角度等；因此如希望AI有更全面的分析能力，便需要其他地區的數據用作訓練，惟醫療數據屬敏感資料，涉及病人資料等，要取得外地的數據並非易事。

中大工程學院計算機科學與工程學系教授竇琪表示，團隊採用「新型聯邦學習技術」，直接讓AI於德國及內地的大學數據庫訓練，最後將各地訓練成果融合，過程不涉及直接取得數據，因此毋須簽訂複雜數據共享協議，減省大量時間，有助於在短時間爆發的疫情中建立全新AI。

減少人為失誤 有助判斷出罕見病情

中大醫學院影像及介入放射學系系主任余俊豪指出，AI有助於加快CT影像相關的診斷時間，騰出珍貴的醫生人手處理其他臨床工作，亦可減少人為的失誤、協助跟進病情變化等；AI亦可以學習大量數據及病例，「經驗」上可能勝於一個資深醫生，可判斷出罕見的病情。但他強調，AI現時仍只屬於工具，輔助醫生工作，因此得出分析結果後仍須由醫生覆核，未能完全取代醫生角色。

目前這套AI系統有原型在本港部份醫院參與分析影像，但由於本地疫情回穩，醫生人手未見緊張，系統參與程度仍然較低；是次研究亦已發表於Nature旗下綜合期刊npj Digital Medicine。

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