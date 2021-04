手機用戶請按此放大圖表

天空越黑,星光更亮;當時代流轉這刻在這地,無論牆外牆內,我們願意化為星光,讓彼此互相照亮眼前這個無盡黑夜。讀者來鴻提醒,我們一定要互相依靠;這段日子我們經歷的,必能鍛煉心志,並堅定我們所信價值。

一切自有因果循環

A Big Thank You to Apple Daily

This is my first attempt in writing an email to our dear friends in Hong Kong’s prison. I hope this arrives at your office without a hitch.

I left Hong Kong many years ago, now living overseas with my family. I am retired now, so communication with our friends is no problem.

This week’s court sentencing of Hong Kong Democratic Advocates was a stimulus for me to contribute my effort in their support. I shall write in Chinese characters in future. This is my introduction email, as a test, to make sure I am writing to Apple Daily, so please give me an indication. It is pleasing for me to know that despite the suppression by the government, Hong Kong people are still making noise for Freedom and Democracy.

A Big Thank You to everyone in Apple Daily. Support is all over the world, be reassured, I have plenty of overseas friends spread around the globe, condemning CCP dictatorship.

Regards and Respect.

Courage.

悲自由城市急速墜落

各位手足:

閒話家常、說笑話相對容易寫作,但要寫一些正能量的說話,又不弄巧反拙,都要三思。

星期日去了一轉荔枝角收押所,嘗試「探望」你們。看到一座有鐵窗的大樓,凝望了一回,希望可以見到不只是鐵窗。一想到你們每天在受規限的牢房,衞生、環境、 飲食不佳而度過,內心不好過。你們在監牢,家屬朋友、關心的市民,一併受罪。知道你們會擔心牆外的我們,知道你們會堅強地撐下去。

仍然難以置信,好像事情不真實。你們又不是作奸犯科,只為香港爭取權利/福利,為何會有這樣遭遇?事先,本人不認同在議會扔雜物、影響民生的事情。但言論自由、法治在一個國際城市急速墜下,而沒有下限,一個不懂政治嘅我,亦心感慨嘆。從沒想過,會看到現狀的模樣,在有生之年有機會「見證」香港。

總覺有些建制派相對聰明,明白遊戲規則只有當權掌控。你們當然明白,但沒預料可到此地步。欣賞你們的堅毅不屈、團結嘅精神,我只係一個小市民,以家為首,不希望見到你們為公義及言論自由與親友分離。

願當權者放生,他們不可能以卵擊石,可盡快與親友團聚。

一個香港市民

痛楚鍛煉心志

各位:

你們有做運動嗎?

這兩年我因為身體不適, 所以經常要拉筋、做運動。 拉筋的時候,會痛。 做運動的時候,會不舒服。就在這些痛和不舒服的鍛煉中,身體日漸強壯起來!

這年幾兩年所看到的無理、 欺壓、 逼迫帶來很多的傷感、 痛楚、 不舒服, 但這些都在鍛煉我的心志、更加堅定我所相信的。

祝願大家身心堅壯!

李太

